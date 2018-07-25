香港爆搶針潮 醫師示警疫苗荒

2018-07-25

〔編譯魏國金／綜合報導〕在中國爆發假疫苗醜聞後，香港診所二十四日反映，兒童疫苗的需求量遽增。香港立法會議員與醫師警告，香港政府必須採取「緊急政策」，以因應勢必湧現的中國「搶針潮」。

香港所有的兒童疫苗都自國外進口，私人診所通常約有二十％的患者是希望避免注射中國製疫苗而跨界求診的中國民眾。尖沙咀一家私人診所指出，在假疫苗醜聞爆發後，已接獲數百通詢問電話及簡訊，是平常詢問量的六倍。何姓經理形容疫苗需求「爆量」，大部份是來自中國家長。他診所的疫苗是來自英、法與美國。

一名深圳殷姓婦女表示，她帶兩歲的兒子到該診所注射三種疫苗，因為「我們擔憂本國疫苗的品質」。她指出，打抗肺炎鏈球菌與日本腦炎的PCV13疫苗與抗腦膜炎的ACWY疫苗已花費她五千港幣（台幣近兩萬元）。而這是在醜聞爆發前的預約施打，在該事件發生後，她便額外施打其它疫苗。另一位來自廣東的陳姓男子表示，他是在兩個月前預約帶一歲兒子到香港診所打PCV13，他說：「現在我覺得我們很幸運，我們對香港較有信心。」

未緊急應變 恐造成政治危機

本身是醫師的立法會議員郭家麒指出，預料一、兩個月後，中國搶疫苗人數將飆升，「如果香港政府沒有採取緊急應變政策，恐對當局造成政治危機」。小兒科醫師陳以誠也認為，如果中國家長決定攜子跨界，不出幾個月香港或將面臨疫苗短缺問題，他推測旅行社將安排疫苗旅遊團，類似之前中國民眾湧入香港施打人類乳突病毒（HPV）疫苗的狀況。他強調，「中國嬰幼兒在香港注射疫苗的狀況比搶嬰兒奶粉更複雜，不能僅靠設限規範」。

旅行社料將安排疫苗旅遊團

香港衛生署表示，將密切監督公私立健康照護機構的疫苗供應，目前狀況尚屬穩定。擔任醫院高級行政主管的醫師梁國齡認為，有別於HPV疫苗，不少廠商供應嬰幼兒五合一或六合一疫苗，而且帶著幼兒不比成人來港容易。