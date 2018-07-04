要求增軍費 川普致函北約盟國

2018-07-04

〔編譯管淑平／綜合報導〕在美國總統川普下週將出席北大西洋公約組織（NATO）高峰會之際，他六月致函德國、比利時、挪威和加拿大等北約盟邦領袖，以尖銳的措辭批評這些國家國防預算太低，要求提高預算，並且警告美國快要失去耐性，若盟邦未能符合北約成員國之間共同分攤的安全義務負擔，美國考慮調整美軍在全球的部署。

七月十一、十二日在布魯塞爾召開的這場峰會，被視為檢視川普維持對北約承諾的試金石；川普多次質疑北約存在的價值，指北約盟國佔美國便宜。在上個月七大工業國團體（G7）加拿大峰會公開上演川普與其他盟邦領袖意見不合後，這封信再次突顯雙方之間的針鋒相對，也增加再度出現對峙的可能性，而這會正中力圖分化北約的俄羅斯總統普廷下懷。

紐約時報二日報導，川普在這些信中暗示，經過一年多來公開、私下抱怨盟國負擔的集體防衛責任不夠多後，他現在或許要考慮有所回應，包括調整美軍在全球部署。川普給德國總理梅克爾的信寫道：「就如我們在您四月來訪期間所討論的，美國對於一些盟邦並未如其所承諾增加貢獻越來越感到挫折」，「在包括德國在內的歐洲大陸經濟表現良好，並且面臨許多安全挑戰之際，對歐洲防衛的貢獻仍舊是美國付出的較多。我們難以讓這種情況繼續下去」，川普指出，「越來越感到挫折的，不只是我國行政部門，美國國會也同樣關切」。

川普指的是北約成員國未履行一四年峰會承諾，將國防預算在其國內生產總值（GDP）所佔比例提高到二%。川普還向梅克爾說，德國國防開支持續低於承諾，不僅削弱北約聯盟安全，也做了壞榜樣，讓其他盟國有樣學樣。他說，他了解反對增加軍事開支帶來的「國內政治壓力」，但是他「為了提高我國自己的軍事開支付出了相當大的政治資本」，「越來越難向美國公民解釋為什麼有些國家未合理分攤北約集體防衛責任，卻要美國士兵繼續在海外犧牲奉獻」。

川普給加拿大總理杜魯道、挪威總理索柏格、比利時總理米歇爾的信內容類似，一名了解信件摘要的外交消息人士形容措辭「非常強硬」。加拿大iPolitics網站、美國「外交政策」期刊日前分別披露川普給這些國家的信，但是不清楚川普到底致函給多少國家，消息人士說相信至少有十二個，還包括義大利、盧森堡、荷蘭、葡萄牙和西班牙。米歇爾上週對這封信有辛辣反應，他在歐盟峰會時向記者說，這封信「不太打動他」。

長期以來多名美國總統都抱怨北約盟國承擔不足，但是川普的批評更嚴厲，基本上是在說一些與美國關係緊密的盟邦欠錢賴帳。美國公共政策研究組織「德國馬歇爾基金會」執行副總裁、前國防部官員蕭雷（Derek Chollet）說，「川普似乎依舊認為，北約向一個收會費或者某種保護費的俱樂部，美國保護那些賴帳的歐盟國家，而他們閒著坐享其成，現在他表示這是會有後果的」，「歐洲已經目睹川普開始在貿易上殺氣騰騰的兌現他說過的話，他們開始思量川普在安全議題上也這麼做」。他說，這些籠罩北約和川普的暴風烏雲確實令人擔心。

美國國安顧問波頓一日在哥倫比亞廣播公司（CBS）新聞節目「面對國家」訪問中說，要為削弱北約負起責任的是拒絕在國防上花更多錢的北約成員國，「總統（川普）希望北約強大」，「如果你認為俄羅斯是個威脅，你要自問：為什麼德國（國防）經費佔不到其GDP的一．二%？當大家在討論侵蝕北約聯盟，你應該去檢視那些做出有損北約防衛效力行動的國家」。