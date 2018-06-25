名嘴諷習近平 中國封殺HBO網站

2018-06-25

〔編譯陳正健／綜合報導〕美國有線電視頻道HBO單人脫口秀「上週今夜秀」（Last Week Tonight）主持人約翰‧奧立佛（John Oliver），近日因嘲諷中國國家主席習近平，名字及節目在社群媒體「微博」遭到封鎖。事後，對抗中國網路審查的監督組織「大火」（GreatFire.org）二十三日指出，HBO網站也遭封殺。

英國諧星奧立佛十七日在節目中聚焦中國的媒體審查，包括禁止將習近平比擬為卡通人物「小熊維尼」，還狠酸中國「大外宣」政策及「習大大」等形象宣傳，批評「習皇帝」修憲取消國家主席任期限制，打壓人權、宗教及言論自由，迫害諾貝爾和平獎得主劉曉波及新疆維吾爾族。

奧立佛在開場時譏諷：「中國是促進科技巨幅進步的國家，但他們似乎還做不到讓熊貓交配。」他批評習近平憑藉「領袖祟拜」鞏固權力，嘲笑其「一帶一路」基礎建設倡議。

節目播出後，中國網友奔相走告，號召其他人觀看，隨後引發熱議。「上週今夜秀」雖然並未在中國播映，但經常有人將節目翻譯後加上中文字幕，置於新浪微博及「嗶哩嗶哩」等分享平台。隨後，微博上的相關討論及轉發幾乎被刪除殆盡，網友不僅無法張貼相關訊息，就連搜尋也會收到「違反規定」及「傳送失敗，內容違法」等警告訊息。

數日後，HBO網站也繼YouTube、紐約時報、「臉書」及「推特」等西方媒體之後，遭到中國封殺。去年，奧立佛在節目中訪問西藏流亡精神領袖達賴喇嘛後，也曾遭到打壓，其微博粉絲帳號遭到移除。