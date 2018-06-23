川普稱北韓啟動棄核 美官員不信

2018-06-23

〔編譯茅毅／綜合報導〕美國總統川普廿一日在白宮內閣會議中指稱，北韓已停止遞交飛彈，包括彈道飛彈，正炸毀其大型測試場中的四座，已展開「完全的無核化」程序，還說他和國務卿龐皮歐已與北韓領導人金正恩建立了「非常強健的關係」。但幾位匿名美國官員表示，自十二日「川金會」以來，尚無相關證據可證明川普此話屬實。

廿一日會中，川普自豪其政府已與北韓達成「巨大成就」，北韓正摧毀其飛彈引擎測試場，「他們正把它爆破，已炸毀其中一座大型測試場，事實上，是他們大型測試場中的四座。」他並強調，重點在於這將是全面的無核化，無核化業已開始進行。

開始無核化？ 馬提斯：毫無所悉

惟熟悉相關情資的美國官員打臉川普上述說法，監控北韓動向的美國網站「北緯38度」亦表示，在截至上週為止的衛星影像分析中，沒有跡象顯示北韓飛彈測試場有任何拆卸動作。這些官員猜測，川普或許是指北韓五月時宣稱其已炸毀咸鏡北道吉州郡豐溪里核試場，以及拆卸平安北道龜城市伊下里（Iha-ri，暫譯）一座中程彈道飛彈測試台。

美聯社則報導，川普所指的飛彈引擎測試場顯然是平安北道鐵山郡東倉里的西海衛星發射場（下稱西海）。南韓「中央日報」引述美國「哥倫比亞廣播公司（ＣＢＳ）」廿日報導，美國官員證實，金正恩承諾廢棄的飛彈引擎測試場就是西海，但尚未制定很明確的廢棄時間表。

美國國務院發言人諾爾特對此說，為落實川金會中達成的協議，國務卿龐皮歐將與北韓官員會晤，儘快跟他們討論。而廿一日開內閣會議時就坐在川普旁的美國國防部長馬提斯，廿日還對記者說，他對北韓在川金會後的無核化具體行動毫無所悉，雙方還未展開細部協商，因此不預期現在北韓就有行動。

華府智庫史汀生中心北韓研究分析師陶恩（Jenny Town）認為，重點在於平壤摧毀了西海哪些設施。若只是飛彈引擎測試台，但要是北韓改在別的設施進行測試，那其實並未影響北韓的測試能力。若北韓在西海拆卸發射台等更多設施，就會是很大進展。鑑於西海是北韓主要的衛星發射設施，即可能代表平壤不僅願中止試射飛彈與核試，還願停止發射衛星。

日本中止年度防空疏散避難演習

在此同時，由於日本政府研判，現階段北韓發射飛彈的可能性降低，故日本內閣官房長官菅義偉廿二日宣布，中止原定今年度模擬北韓發射飛彈所舉行的防空疏散避難演習，對象為櫪木、香川、宮城、新潟、富山、石川、奈良、德島、熊本共九縣。日本共同社分析，此舉也有為旨在解決北韓綁架日本人問題的日、朝磋商營造環境的用意。