臉書個資洩華為 美國會促札克柏格給交代

2018-06-08

〔編譯周虹汶／綜合報導〕全球最大社群媒體「臉書」五日坦承，其與多達六十餘家通訊設備製造商建立資料共享夥伴關係已有十年之久，台灣、美國、澳洲政府提防的中國「華為」赫然在列。澳洲府會以及一月才基於國家安全疑慮而提案力阻華為進入美國市場的美國國會知情後，紛紛立刻要求臉書執行長札克柏格出面解釋。

美國政府近七年來不斷指稱華為與中國人民解放軍關係密切，基於國家安全疑慮，美國國防部上月初已宣告禁用該公司生產的通訊設備，以防中方網路間諜行為。如今確定臉書長年共享用戶資料，又美國和加拿大每日約有一．八四億人上臉書，美國共和黨籍聯邦參議員魯比歐（Marco Rubio）擔憂民眾隱私早已直接流入中國政府之手，「問題很大」。魯比歐還強調，別把華為和其他公司拿來類比，「因為南韓政府不會像中國一樣控制和利用三星」。

美國民主黨籍聯邦參議員馬基（Ed Markey‏）也不滿美國府會用心因臉書功虧一簣，六日透過推特強調，「不能拿我們的隱私和國家安全當做生意的成本」，並對札克柏格公開喊話，要他再來參議院解釋一下，「臉書為何把美國人隱私資訊分享給可疑的中國公司」。札克柏格四月才前往美國國會，當時是為了三月曝光的英國「劍橋分析」二○一四年以來不當取用臉書近八千七百萬名用戶資料一事。

同樣對華為抱有戒心的澳洲政府與國會，也打算傳喚札克柏格到澳洲國會情報與安全聯合委員會說明臉書與華為的關係。至於札克柏格會否應邀出席，臉書尚未答覆。

除了華為，中國的電腦科技公司「聯想」（Lenovo）、「廣東歐珀移動通信公司」（OPPO）與電子產品製造商「ＴＣＬ」，也和臉書存在資料共享夥伴關係，但臉書其實早在○九年就被中國政府嚴密封鎖。不過，身為全球第一大電信裝置製造商的華為六日強調，「如同所有智慧型手機的領導供應商，華為為讓用戶更便利使用臉書服務而與臉書合作。華為從未蒐集或儲存臉書用戶資料」，與臉書說法不謀而合，惟雙方這項合作關係將於本週由臉書劃下句點。