從小致力女權 梅根小檔案上線

2018-05-22

〔編譯茅毅／綜合報導〕甫受封為「薩塞克斯公爵夫人（Duchess of Sussex）」的英國哈利王子新婚嬌妻梅根．馬克爾，英國王室官方網站已放上其個人小檔案，並特別以粗體字引用她二○一五年「國際婦女節」時，在紐約聯合國論壇上說的一句話—「我以身為女性和女權主義者為榮」，凸顯其倡議女性賦權不遺餘力的形象。

「我以身為女性和女權主義者為榮」

三十六歲的美國女星梅根，在十九日與哈利成婚後，正式成為溫莎王室最新成員，王室官網列出她自幼年起從事與維護女權有關的經歷。官網寫道：「梅根從小就對社會議題有深刻體認，並積極參與慈善工作。」還說她十一歲時就成功說服一家公司修改含有性別歧視的洗潔精廣告文案。

官網還提到梅根透過「聯合國婦女權能署（UN Women）」及「世界展望會（World Vision）」等組織，致力於女性賦權，倡導婦女參政與發揮領導力，並說梅根曾在洛杉磯貧民窟「滑車路（Skid Row）」擔任志工，有助她決定終身投入提倡社會正義和女性賦權等志業的志向。

小檔案也放上梅根的學經歷，指出除了英語外，她還擁有西班牙與法國語文能力，當然也沒忘記她曾在美國夯劇「無照律師（The Suits）」中飾演一名精明幹練的律師助理角色的經歷，以及在演藝事業之餘，也在個人生活網誌「The Tig」上討論性別平等等社會議題，發表與旅遊、美食、時尚有關文章。

近3千萬人看大婚電視直播

根據市場調查研究公司尼爾森（Nielsen）廿日公布的數據，估計十九日有約二九二○萬人透過電視直播，收看哈利與梅根大婚轉播，超過收看哈利哥哥威廉王子二○一一年迎娶凱特時的二二八○萬人。此外，十九日有約十萬人上街，在溫莎城堡附近街道爭睹這對新人的丰采。兩人暫無度蜜月的計畫，廿二日將出席王儲查爾斯舉辦的慈善花園宴會。