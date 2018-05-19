哈利王子今大婚 查爾斯牽梅根走紅毯

2018-05-19

〔編譯魏國金／綜合報導〕英國王子哈利與美國女星梅根．馬克爾的世紀婚禮已進入最後倒數階段，不過，梅根的父親湯瑪斯．馬克爾卻因健康因素，不克出席婚禮。肯辛頓宮十八日聲明說，梅根已請求她的準公公、英國王儲查爾斯王子十九日陪她走婚禮紅毯，聲明指出：「威爾斯親王很高興能以此方式，歡迎馬克爾小姐加入王室家庭。」

梅根父親因術後休養不克出席

梅根十七日表示，「很遺憾，家父將不會參加我們的婚禮，我向來關心我的父親，希望他有足夠的空間聚焦自己的健康。」肯辛頓宮沒有公布馬克爾的健康細節，不過ＴＭＺ網站指出，七十三歲的他在加州入院，進行冠狀動脈阻塞治療，他裝置三根支架後，狀況穩定，但需要休養。

該消息傳出後，誰將取代他陪梅根走紅毯的猜測湧現，梅根之母朵莉雅．拉格蘭（Doria Ragland）是最熱門的人選。非裔美籍的她從加州抵達英國後，已進行一連串旋風式拜會，十七日中午她與哈利的胞兄威廉王子伉儷及其四歲長子喬治王子、三歲女兒夏綠蒂公主在溫莎城堡會面，肯辛頓宮指出，哈利與梅根也在場。前一天，她則與準親家、哈利的父親查爾斯伉儷茶敘，十八日她也將與哈利的祖母、九十二歲的伊莉莎白二世女王在溫莎堡喝茶。

英投入數千名警力反恐維安

哈利與梅根將於十九日中午（台灣時間晚間七時）在溫莎城堡的聖喬治禮拜堂結婚，英國軍隊十七日沿著溫莎鎮街道進行彩排，吸引數千名王室粉絲圍觀。婚禮預定進行一小時，除了英國國教會精神領袖、坎特布里大主教威爾比主持交換結婚誓言的儀式外，溫莎教長康納會負責主婚。之後還會有一名非裔美國主教演說。禮成後，新人將乘坐十九世紀的敞篷馬車，進行二十五分鐘的巡遊，此時也將是這對新人面臨最大恐攻風險的時刻。

禮成後將乘馬車巡遊25分鐘

位於倫敦西方三十公里處的溫莎鎮人口約三萬人，預料十九日將湧入十萬名觀禮遊客，其中至少五千人為記者，溫莎鎮許多街道十八日封閉並裝置大型路障，以預防汽車攻擊，在溫莎堡周邊的一條道路上，安檢人員以手電筒一一檢視路燈、交通號誌燈、垃圾桶以及人孔蓋等可能藏有可疑裝置的設施。

此外，車牌號碼被自動掃描，溫莎全鎮廣設監視器，婚禮當日車站將戒備森嚴、汽車將被路檢、遊客預料也將被搜查，無人機將禁止盤旋婚禮區上空。英國前反恐安全局局長菲利普斯說，「恐怖攻擊是最大威脅，必須將人人看做是可能的麻煩人物或恐怖份子。」預料將有數千名警力執行相關維安任務。至於是否會有政治人物出席目前仍不清楚，但已知美國總統川普及英國首相梅伊都未收到婚禮邀請函。