美中第二輪談判》中備採購清單 美換鴿派上桌

2018-05-18

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕美中高層官員美東時間十七日上午在華府展開第二輪貿易談判，川普政府傳出臨陣調整談判陣容，對中強硬派的白宮貿易顧問納瓦洛被降至支援角色，由財政部長努勤、貿易代表萊席爾、商務部長羅斯領軍，與中國國務院副總理劉鶴、中國人民銀行行長易綱等九名官員談判。外交人士表示，北京擬提出擴大美國農產品、液化天然氣的進口，交換美國放寬對中興通訊的制裁。

在川普本週公開轉變對中興的論調、羅斯稱將迅速研究「替代性糾正作法」後，北京擬宣布對美國液化天然氣等產品的採購，以改善貿易失衡；但美中能否達成貿易協定仍不明朗，北京已拒絕華府的要求，不願修改對「中國製造二○二五」戰略產業的補貼。

東芝出售案 中國放行

就在談判展開之際，由美國投資基金貝恩資本（Bain）為首財團以一八○億美元收購東芝記憶體公司（TMC）一案，獲得北京反壟斷監管機構的審核通過。東芝表示，預期交易案可在六月一日完成。

不過，中國反壟斷審查的另件指標性案件高通（Qualcomm）收購恩智浦半導體（NXP），仍未見突破性進展。

鷹派納瓦洛 被拔主導權

納瓦洛從首輪談判的主導地位被降至次要地位，凸顯他和努勤的貿易政策紛爭加劇。努勤傾向更能達成的協定，為美國企業打開中國市場和減輕關稅威脅；但納瓦洛鼓吹對中國商品加徵關稅，兩週前北京首輪談判時，兩人當場氣憤爭執，因納瓦洛強烈反對由努勤和劉鶴進行一對一談判。

不過，英國「金融時報」拿到的談判時間表顯示，美中官員週四談判後，努勤和劉鶴仍將舉行一對一會談及私人晚宴；中國官方已表態，不要納瓦洛參與談判。

劉鶴週三會見前美國國務卿季辛吉後表示，這次訪美會繼續就經貿問題和美方深入溝通，積極尋找妥善解決方法。