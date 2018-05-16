巴人示威釀60死 美拒施壓以國克制

2018-05-16

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕不滿美國在耶路撒冷舉行大使館啟用典禮，彰顯耶城為以色列首都，四萬巴勒斯坦民眾十四日在加薩地區的以巴邊界十三處地點發動抗議，並和以國武裝部隊爆發流血衝突，共有六十名巴人遭槍殺身亡，一名八個月大女嬰吸入催淚瓦斯後喪命，另有逾兩千七百人受傷（包含一百三十人命危），成為自二○一四年以色列入侵加薩以來，巴勒斯坦人死傷最慘重的一天。

阿巴斯宣布哀悼3天 譴責以國「屠殺」

加薩地區自三月三十日起，連續數週爆發多起流血衝突，至少造成一百一十三名巴人死亡，期間僅有一名以國士兵通報受傷。由於五月十六日適逢巴勒斯坦紀念超過七十萬巴人一九四八年被逐出家園的「災難日（Nakba）」，預料巴人將持續湧入邊界地區聚集示威，抗議人潮將達到最高峰。

巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯宣布十五日全面罷工一天並哀悼三天，同時譴責以國「屠殺」平民，砲轟美國「不再是中東地區的調解者」；其外長馬基（Riad Malki）十五日則表態，巴勒斯坦將向國際刑事法庭（ICC）提告以國涉犯「戰爭罪」。與此同時，土耳其譴責以國為「恐怖國家」，宣布召回土國駐美國、以國大使表達抗議。伊朗痛批以色列殘暴屠殺抗議人士，應該以戰爭罪接受審判。沙烏地阿拉伯宣布不接受美國把大使館遷至耶路撒冷，阿拉伯聯盟要求國際刑事法庭調查以色列罪行。埃及與科威特也譴責以國的暴行。

法國譴責以色列暴力行為，也表態不同意美國政策，警告中東陷入爆炸性局勢，戰爭可能一觸即發。英國則呼籲雙方「冷靜克制，避免和平努力遭到破壞」，同時英、德兩國也要求對加薩暴力展開獨立調查。南非則宣布召回駐以國大使。

加薩衝突十四日的死亡人數突破四十人時，美國國務卿龐皮歐發表聲明宣布他「很高興慶祝」美國駐以國大使館在耶城啟用，隻字未提暴力衝突。同時，白宮拒絕呼籲以國克制，聲稱「這些死亡慘劇要歸咎哈瑪斯」。美國也擋下一項要求獨立調查的聯合國安全理事會聲明，其中提到「安理會對行使和平抗議權利的巴勒斯坦平民喪命，表達憤慨和悲傷……要求對這些行動展開獨立且透明的調查，以確保問責對象」。

美歸咎哈瑪斯煽動 擋下聯合國安理會聲明

被指控的以國則將責任歸咎於控制加薩走廊的巴勒斯坦激進組織「伊斯蘭抵抗運動」（即哈瑪斯，Hamas），譴責哈瑪斯鼓動巴人示威，同時證實已針對哈瑪斯十一處目標地點發動空襲，聲稱「每個國家都有責任保衛邊界」。對此，哈瑪斯矢言繼續抗爭，但沒有表明示威活動是否將延續到伊斯蘭教「齋戒月」；今年的齋戒月自五月十六日至六月十四日止。