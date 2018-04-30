川金會最快3週內舉行 地點還在喬

2018-04-30

傳蒙古、新加坡二擇一 但星國稱未獲得請求

〔編譯茅毅／綜合報導〕美國總統川普與北韓領導人金正恩可望直接面對面的世紀「川金會」，時間和地點已愈來愈有譜。川普二十八日表示，川金會即將於三到四週內舉行。二十七日兩韓峰會當天，川普也在白宮與來訪的德國總理梅克爾聯袂召開記者會時說，這場峰會的候選地點已縮小到兩處。外界臆測，可能是指新加坡和蒙古首都烏蘭巴托。熟悉內部討論的人士透露，美國官員較傾向在星國。英國「衛報」二十九日則報導，除了星、蒙兩國，南韓也有可能。

美方傾向在星國舉辦

川普二十八日在密西根州華盛頓鎮一場選舉造勢活動上，對「川粉」及共和黨選民說，「我想，接下來三或四週期間，我們將會有一場會談（川金會）。」他還說，這將是一場有關朝鮮半島無核化的會談，「但我們會觀察事態發展，我可能會去談，搞不好一無所獲，那我就會離場。」

儘管外界頻頻臆測，但白宮仍未正式公布川金會確切時間、地點。川普二十七日在白宮答覆記者提問時說，接下來幾週（的某個時候），「我將與金正恩會晤」、「我們正在安排會晤，地點也縮小到兩國。」

新任美國國務卿龐皮歐也在二十九日播出的美國廣播公司（ＡＢＣ）專訪中表示，金正恩準備提出一幅路線圖，將有助達成無核化；他此前密訪平壤時，與金有過「良好對話」，廣泛討論美、朝目前面臨的難題。

儘管傳出星國可能雀屏中選為川金會的地點，但哥倫比亞廣播公司（ＣＢＳ）報導，星國總理李顯龍聲稱，並未接獲任何出借場地舉行川金會的正式請求。而對美方而言，蒙古地處偏遠，不夠理想，在中國或兩韓則顯得不夠中立。

如無成果 「將是峭壁懸崖」

美聯社分析，兩韓高峰會達成的「板門店宣言」雖矢言終結韓戰戰爭狀態、實現無核化，卻不見時間表或具體作法，現在壓力轉到川普身上，他必須設法落實宣言中的願景。曾代表美國與談「六方會談」的前國務院助理國務卿希爾 （Christopher Hill）認為，有人會說南韓已替川普搭好舞台，「他沒辦法轉頭就走」；根據經驗，平壤都是光說不練，也沒有任何查證稽核的機制。

美國「國家利益」雜誌也質疑，美國一下子就將與北韓的談判拉到最高層級的領袖峰會，一旦川金會沒有成果，川普任內可能很難再有較低層級的會談。美國喬治城大學教授車維德即認為，若川金會失敗，「之後就是一座峭壁懸崖」。