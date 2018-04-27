馬克宏：川普恐退出伊核協議

2018-04-27

〔編譯管淑平／綜合報導〕法國總統馬克宏二十五日在美國國會發表演說，有別於過去兩天與美國總統川普又是牽手擁抱、又是勾肩摟腰展現哥倆好的情誼，馬克宏在這場演說傳達出迥異於川普「美國優先」的世界觀，他敦促美國擁抱多邊主義，「拒絕民族主義的幻覺」。不過馬克宏在演說後向記者表示，他認為川普會退出伊朗核協議，這意味他此行未能成功說服川普維持這項協議。

馬克宏這場以英語發表的演說從氣候變遷、貿易和伊朗核協議等全球議題，客氣但堅定、尊重卻堅決的勾勒出他與川普之間不同的世界觀，更受到民主黨國會議員多次起立鼓掌與歡呼肯定，反觀共和黨議員則沉默以對。他幾乎毫不掩飾的批評川普民粹民族主義的政治哲學，他說，「我們能選擇孤立主義、退縮和民族主義，這是個選項，這可作為針對我們的恐懼暫時療法，非常吸引我們」，「但是對世界關上大門不會停止世界的演進，不會撲滅、反而激化我們民眾的恐懼」。

他警告自由國際主義正受到圍困，因此更需要奠基於基本價值、法治和人權的新二十一世紀世界秩序，否則其他有著最強烈野心和謀略的強權會趁隙而入。這些談話與川普時常稱讚俄羅斯總統普廷、中國國家主席習近平等強人截然不同。

馬克宏呼籲美國回到多邊主義，他說，全球體系正處於關鍵時刻，「比以往更有賴於美國的參與」，「美國是創造多邊主義的國家，也是現在得維護、使其面目一新的一員」。

在伊朗核協議上，馬克宏說，他和川普之前同意尋求一項新協議，但是美國和法國也應該遵守現行協議，「我們不能就這樣說不要了」，「法國不會退出」。馬克宏在演說後向記者說，他沒有「內線消息」得知川普是否退出這份協議，但是很清楚的，川普「並未非常亟欲捍衛它」；「我的看法是，他會為了國內因素而廢除此協議」。他還說，美國在幾個全球議題的立場轉變，或許短期而言有用，但是中長期來說「非常瘋狂」。

馬克宏在一小時的國會演說強化他成為自由世界秩序一大捍衛者的角色，他在氣候變遷議題上提出最針對川普的評論，說人類「正在殺害我們的地球」，「沒有第二個地球」，暗批川普退出巴黎氣候協定。在貿易問題上，他說，需要自由和公平的貿易，但是「盟邦之間彼此對立的商業戰，不符合我們的使命、歷史，以及當前對全球安全的承諾」。