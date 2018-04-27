聚焦北韓非核化 兩韓領袖今會談

2018-04-27

〔編譯茅毅／綜合報導〕眾所矚目的南、北韓元首高峰會二十七日將在兩韓交界的板門店登場，北韓領導人金正恩上午將以徒步方式，跨越北緯三十八度的兩韓軍事分界線，成為六十五年前兩韓停戰以來，第一位踏入南韓境內的北韓領導人。身為東道主的南韓總統文在寅，也將在停戰線迎接。正式會談分為上午和下午兩場，結束後雙方將簽署協議，並發表聯合聲明。南韓方面認為，若能將北韓非核化意志寫入協議，確認朝鮮半島可實現完全非核化，將代表會談成功。

上下午各一場 會後將簽署協議

按照規劃的預定行程，文、金兩人將在當地時間上午九時三十分（台灣時間八時三十分），一起踏入作為會場的板門店南韓轄區「和平之家」。上午場會談於十時三十分開始，下午場則在兩人各自用餐，並在軍事分界線舉行植樹活動後開始。晚間六時三十分，文、金及各自隨行人員將出席在會場三樓舉行的歡迎晚宴。

「文金會」乃兩韓繼二○○○年和○七年後的第三次元首高峰會，過去兩次分別是北韓前領導人、金正恩之父金正日與南韓前總統金大中的「雙金會」，以及南韓前總統、文在寅摯友盧武鉉與金正日的「盧金會」。首爾將這次峰會定調為「和平、新開始」，青瓦台秘書室室長任鐘皙二十六日表示，文金會預定二十七日當天結束，議題將聚焦於實現非核化與建構朝鮮半島永久和平機制。

料達成非軍事區階段撤軍計畫

南韓媒體報導，雙方可能達成板門店非軍事區（ＤＭＺ）的階段撤軍計畫，逐步撤除監視哨所，落實真正非軍事化。韓方希望將板門店由兩韓分裂象徵轉為和平象徵，將向朝方提議撤除雙方警備士兵配備的武器。未來將分階段逐步減少非軍事區內監視哨所部署的重型武器和部隊，最終目標是撤除監視哨所。目前北韓在非軍事區內設有一六○個監視哨所，南韓也有六十個。

任鐘皙表示，青瓦台希望兩韓協議能被稱為「板門店宣言」，但雙方尚未敲定協議公布方式，將視其內容決定是在和平之家外，還是在室內發表，或僅舉行簽署儀式。除文在寅外，韓方參與會談人員包括統一部長趙明均、國防部長宋永武、外交部長康京和等共七人。金正恩的隨行人員則有胞妹金與正、北韓名義上的國家元首金永南等九人，北韓第一夫人李雪主是否隨行則未確定。

至於美國總統川普和金正恩的會面，川普二十六日向福斯新聞頻道表示，他正在評估三到四個日期，以及五個可能地點，但也重申仍不確定「川金會」能否舉行。