美海軍官員︰中國南海軍事化 衝美國而來

2018-04-20

〔駐美特派員曹郁芬／華府十九日報導〕美國海軍官員十九日在參議院軍事委員會作證時表示，中國正以南海為起點擴大影響力，不僅在南海軍事化，種種作為更是全面衝著美國而來。美國必須建造更大的艦隊，贏得自己在海洋中的地位。

美須建造更大艦隊 贏得海上的地位

參院軍委會邀請海軍部長史賓瑟、海軍作戰部長理查森，以及陸戰隊司令奈勒就預算案作證。軍委會主席，同時也是參議院「台灣連線」共同主席殷霍夫表示，他和同僚才從南海訪問歸來，發現中國在南海重新造出島礁，而且全面軍事化，令區域國家擔心，中國似乎要為第三次世界大戰做準備。他想了解海軍的想法，因為中國在南海的作為對美海軍影響最大。

參院軍委會主席︰中國為大戰做準備

海軍作戰部長理查森表示，中國的意圖很明顯，在一帶一路的倡議中，中國將南海當做一個起點，把影響力透過印度洋、中東延伸到歐洲。海軍部長史賓瑟則以海軍最近阻止中國廠商華為成為合約商為例說明，中國的作為是全面性地衝著美國而來，不僅是在南海。

史賓瑟指出，美國政府對華為深具戒心，他們最近發現要簽的一份合約中，要把中國的華為納入做為合作夥伴。他們決定暫停要求澄清對方的意圖，主合約商說，他們不會使用華為的任何系統或軟體，但當海軍要求查看主合約商與華為的合資契約時，覺得非常可疑。所以海軍加入明確的條文以防止任何可疑行為。

史賓瑟表示，美國今年仍邀請中國參加環太平洋軍演，中國尚未回覆是否參加。