川普︰川金會若無成效 當場走人

2018-04-20

川普盼以「一對一」形式會談

〔駐美特派員曹郁芬、編譯茅毅／綜合報導〕美國總統川普與日本首相安倍晉三十八日結束在海湖莊園兩天的會談。川普在聯合記者會上強硬表示，雖然他樂觀看待與北韓領導人金正恩的峰會，「但如果會談不會有成果，我不會參加；如果會談中覺得沒有成效，我會禮貌走人」。據南韓媒體報導，川普希望川金會能「一對一」舉行，但北韓暫無回應。

根據白宮聲明，川普與安倍再次確認北韓必須放棄所有大規模殺傷性武器和彈道飛彈計畫，全球對北韓進行的最大施壓制裁會持續直到北韓放棄核武。在川金會前，他們將密切協調美日韓三方的合作。

與安倍再次確認 持續對北韓最大施壓制裁 直到棄核

兩韓領導人峰會將於廿七日舉行，美國國務院十八日宣布，代理亞太助卿董雲裳定於廿二至廿四日訪問南韓，廿四至廿七日訪問日本。

川普在共同記者會上表示，他未來幾週要和金正恩見面談去核，他說，希望有一天能看到整個朝鮮半島的人安全、繁榮與和平地生活在一起。川普也再度公開感謝並稱讚中國國家主席習近平，在對北韓施壓方面用了前所未有的力度，接著自問自答說：「他可以更好嗎？我總說是，他可以更好。」南韓方面已釋出期盼與北韓簽署和平條約的訊息，但和約必須有美、中參與，鑑於美中關係正為貿易戰激烈震盪，中國是否願意簽署和平條約，還是未知數。

中國應停止南海爭議島礁軍事化

安倍也呼應川普的立場，指北韓不應該因為願意對話而被獎賞，對北韓的最大施壓仍要持續執行，直到北韓去核為止。安倍否認在朝鮮半島的情勢中被邊緣化，強調救回被北韓綁架的日本人，解決核武及飛彈問題必須是美國與北韓舉行峰會的基本前提。川普則表示，他見識到安倍對救回被綁架者的熱情，美國會非常努力地解決這個問題，「我們對日本會非常忠實」。

在其他議題上，白宮說，川普和安倍強調要共同承諾來保障暢通且合法的商貿，以及尊重國際法，包括航行與飛越自由等合法的海洋使用權。他們的共同觀點是包括中國在內的南海聲索國，應停止在有爭議的島礁上進行軍事化行動。川普和安倍也確認美日安保條約第五項涵蓋釣魚台列嶼，反對任何企圖改變現狀的片面行動。

至於川金會的方式，南韓「朝鮮日報」十九日引述南韓外交消息人士報導，指川普期盼雙方能以「一對一」形式進行會談，只讓口譯人員在場，川普認為，陪同的人數愈少愈好，才能聚集焦點，達成驚天動地的成果。美國中央情報局局長龐皮歐此前赴平壤密會金正恩時，已轉達此一想法，尚不清楚金正恩的回應。