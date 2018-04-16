男持鋼筆劫機 中國國航迫降

2018-04-16

〔編譯張沛元／綜合報導〕中國國際航空公司一架從湖南長沙飛往北京的國內線班機，十五日發生乘客以鋼筆挾持空服員的「公共安全」事件。該機稍後改降河南鄭州，人機均安。但犯案乘客身分、動機與事發經過現仍不明。

據了解，中國國航CA1350班機十五日上午八時四十分（台灣時間同）自長沙黃花機場起飛，原定上午十一時抵達北京首都機場，不料機上一名男乘客在約九時三十六分以鋼筆挾持空服員，機組人員按照規定轉往鄭州，並於十時一分降落新鄭國際機場。中國中央電視台官網在十五日午後二時許的報導中指出，該事件於午後一時十七分「成功處置」，中國國航將派機接回滯留鄭州機場的旅客。

此事最早是由「三湘都市報」與「新京報」等地方媒體透過社群平台披露，稍後卻陸續遭到刪除。中國中央電視台午間發佈快訊證實此一消息，指稱該機因遭「非法干擾」而改降鄭州機場，所有旅客均已安全撤離到鄭州機場航站大樓，警方也已到場，機場運作正常。央視網午後報導還配有照片，顯示消防隊員、消防車與疑似身穿戰鬥服、頭戴頭盔的武警部隊，集結在新鄭機場第一航廈外。

由於官媒所謂的「公共安全」過於籠統含糊，不少中國網友質疑，「公共安全？到底啥原因？」「公共安全問題指的什麼啊？」「有爆炸物？」有網友希望「請儘快公布原因，不要讓人們瞎猜」，或認為挾持空服員的不是鋼筆，而是「美工刀」或「裁紙刀」。甚至還有網友吐槽長沙黃花機場的安檢確實不夠嚴格，「我在候機廳見過用水果刀削水果的大媽。」

中國國航是中國最大國有航空公司，總部設於北京。國航首次發生劫機是在一九九八年十月，一架編號九○五班機在北京飛往雲南昆明途中，遭機長袁斌及其隨行妻子徐梅劫持至台灣桃園機場。班機同日飛回中國，袁斌及徐梅被台灣警方扣留，隨後被判刑七年。至二○○一年六月，袁斌夫婦被遣返回中國。