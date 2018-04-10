中國武裝南海 架電波干擾設施

2018-04-10

恐威脅美軍防衛台灣行動

〔編譯孫宇青／綜合報導〕華爾街日報九日指出，中國近年不斷加速在南海的軍事化建設，近期更在南沙群島兩座島礁完成電波干擾設施，明顯與北京聲稱的建設目的不相符，再加上北京逐漸升級人民解放軍在南海的行動規模，顯示中國正朝武力控制南海邁進一大步，甚至威脅美軍防衛台灣的行動。

部署在南沙群島永暑礁和美濟礁

美國國防部官員表示，北京當局已在南沙群島永暑礁和美濟礁，分別部署新的電波干擾設施，且極有可能是在今年前三個月內完工；美國商業衛星影像公司「數位全球」（DigitalGlobe）上月拍攝的衛星照片，也清楚顯示美濟礁上出現附設天線、疑似干擾發射器系統的裝置。

哈里斯：中國提升「軍事能耐」 助解放軍短時間內部署南海

美國官員指出，儘管北京堅稱南海人造島礁上的建設不具軍事目的，僅用於確保海上安全，包括搜救、航行及漁業活動等，但電波干擾設施無疑為軍事所用。事實上，美軍太平洋司令部司令哈里斯（Harry Harris）上月在國會參議院軍事委員會聽證會上便指出，中國已在南海建設旨在提升「軍事能耐」的大型基礎設施，俾便解放軍在短時間內部署南海。

儘管北京目前僅派軍方人員駐守南海人造島礁，並開放中國船艦停泊，尚未部署戰機、地對空飛彈、反艦飛彈或其他地面設施，但相關武器的儲放設備已就定位。一旦北京可迅速調派兵力至南海，將是美方一大隱憂，因為北京將可無視其他主權聲索國的主張，輕易控制南海重要航線，甚至威脅美軍防衛台灣的行動。

此外，中國在南海的軍事行動也持續升級，除重新劃設南部戰區管轄南海、在西沙群島部署「紅旗九號（HQ-9）」地對空飛彈及「殲-11B（J-11B）」戰機外，上月廿四日至本月十一日從廣東省沿海到海南島沿海的演習，更派出「遼寧號」航空母艦在內約四十艘艦艇。美國智庫蘭德公司分析師何天睦（Timothy R. Heath）指出，北京秀武力有兩個目的，一是凝聚國內愛國心，二是警告區域各國及美國，中國在必要時不惜「硬碰硬」。

南早警告：解放軍強化高強度戰事能力

中國南海研究院助理研究員陳相秒八日向中共黨媒「環球時報」表示，北京持續強化南海設施，並在南海議題上與各國協商及合作，使中方優勢更勝日本和印度，也縮小與美國的實力差距，因此中國正逐漸站在「區域戰略」的有利位置。香港「南華早報」則警告，除硬體實力大有長進外，解放軍也在強化其進行「高強度」戰事的能力，近期的南海演習正是提升其應戰的敏捷性。