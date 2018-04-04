ＮＡＳＡ發現最遙遠恆星 距地球93億光年

2018-04-04

〔編譯魏國金／綜合報導〕英美科學家利用美國航太總署（ＮＡＳＡ）的哈伯太空望遠鏡，觀測到迄今所見最遙遠的恆星。以希臘神話人物「伊卡洛斯」（Icarus）為名的該星體為藍超巨星，距地球九十三億光年，它比太陽亮一百萬倍、熱兩倍。科學家說，該恆星現在應該距地球更遙遠，並會死亡，而形成黑洞或中子星。

該研究第一作者、美國明尼蘇達大學天文學家凱利（Patrick Kelly）說，觀看這枚恆星如同回顧宇宙還不到現齡三分之一時的階段。宇宙誕生的大爆炸於一百三十八億年前發生。研究人員指出，除非超新星爆炸，否則如此遙遠的恆星，通常因為過於黯淡而無法被觀測的，然而正式名稱為「MACS J1149+2223 Lensed Star-1」的「伊卡洛斯」因為天體的巧妙排列而有被觀測的機會。凱利說：「它比我們觀測到第二遙遠的恆星還遠上至少一百倍。」

發表在期刊「自然天文學」（Nature Astronomy）的研究報告指出，二○一六年研究團隊在觀測九十億光年之外的雷夫斯達爾超新星（SN Refsdal）時注意到有個微光似乎比先前影像亮四倍。該研究另一作者、英國杜倫大學天文學家若札克（Mathilde Jauzac）指出：「由於雷夫斯達爾超新星，我們觀測到該星系，我們時常獲得星系的影像，看到『伊卡洛斯區』亮起來。」

研究團隊判定，該亮點源於一枚恆星，其亮度被所謂的「重力透鏡效應」現象放大，亦即一枚恆星發出的光線被前方星體的重力透鏡效應折射。不過，研究人員表示，「伊卡洛斯」的亮度卻是額外放大。凱利解釋，通常星球亮度會被放大六百倍，但「有時一枚星球漂浮在星系團的中間，到了正確位置，獲得額外的放大效果」，他說，結果，「伊卡洛斯」的亮度被放大逾兩千倍。

「伊卡洛斯」的光線分析顯示，它是類型較罕見的藍超巨星。該恆星比太陽大也遠為明亮。凱利說，原本他偏好以美國藝術家安迪．沃荷（Andy Warhol）為名，將該星體命名為「沃荷」，因為在這起發現後，它將實現沃荷的名言，「成名十五分鐘」。不過，除他之外，所有人都中意伊卡洛斯，這位希臘神話人物因為飛得太靠近太陽，蠟製翅膀融化而墜海死亡。