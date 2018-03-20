普廷鞏固統治正當性 恐升高與西方衝突

2018-03-20

〔編譯魏國金／綜合報導〕在俄羅斯總統大選期間，總統普廷鮮少提出內政改革的政見，而是向人民展示威力強大的新武器，國營媒體也不斷放送俄國面臨美國及其盟邦威脅，只有強硬的領袖才能救亡圖存。俄國政治分析家帕夫洛夫斯基（Gleb Pavlovsky）指出，隨著俄國內政治絲益棼，普廷將升高與西方的衝突，「管治體系的破壞導致對外的冒險主義，因此俄國的對外行動只會增強。」

「所有獨裁者都需要愛戴」

事實上，自二○一二年上次大選以來，普廷治下的俄國已入侵烏克蘭、併吞克里米亞、轟炸敘利亞、被控干預美國總統大選，並宣稱握有駭人的新型核武。普廷強化俄國的政經實力，並將異己關入大牢，改變了俄國的全球形象。

普廷十八日一如預期地贏得連任，儘管他蔑視民主為混亂、危險之源，但他渴望選舉賦予的合法性。他必須證明俄國人需要他勝過憂心被他削弱的自由、他未能掃除的氾濫貪瀆，及其在克島與烏國的行動所招致的國際制裁。卡內基莫斯科中心分析家科列斯尼科夫說，「所有獨裁者都需要愛戴」，而普廷從大選的高得票率獲得愛戴，藉此進一步鞏固威權，他就像是戴有民主皇冠的凱撒大帝。

同時，這場大選也肯定了普廷主張的國家連貫性優先於國家需要大幅改革、需要獨立媒體、政治反對勢力、環保行動主義，或者給予同性戀及其他少數族群權益。

在位已十八年的普廷，已讓一整個世代不知道沒有他當舵手的俄國會是什麼模樣，而未來六年普廷最重要的任務，將是擬定二○二四年他總統任期屆滿時，俄國何去何從的計畫：他會指定接班人？抑或效法中國國家主席習近平，策動繼續掌權的大計？

與美可能維持「類冷戰」關係

不過，似乎刀槍不入的普廷仍有理由擔憂。克里姆林宮以涉貪為由打壓反對派領袖納瓦尼，恐引發公眾騷亂，接班人之爭也有導致普廷核心圈分裂之虞。而當普廷在國內面臨挑戰，對外恐將更加專斷黷武，以利鞏固權力。而勝選的普廷可能與川普領導的美國維持「類冷戰」關係。