前俄諜遭毒殺 英相要俄給交代

2018-03-14

證實神經毒劑來自俄軍

〔編譯孫宇青／綜合報導〕針對前俄羅斯特務斯克里帕爾和女兒在英國遭毒殺案，英國首相梅伊十二日證實兩人身中俄國軍方研發的神經毒劑，要求俄國總統普廷在十三日午夜前說明，否則將定調為「俄向英動用非法武力」，並採取進一步措施。美國、法國、歐盟和北大西洋公約組織均力挺英方；俄方則強調自身清白，並表明願在收到毒劑樣本後，與英國合作調查。

曾投誠英國軍情六處（MI6）的斯克里帕爾，四日與女兒尤利亞被發現在索爾茲伯里市一座購物中心附近的長椅昏倒，迄今仍情況危殆。十二日，梅伊召開國家安全會議，與內閣、情報機構和軍方代表討論調查報告，隨後向國會議員表示，已確定斯克里帕爾父女是接觸俄方所製的軍事級神經毒劑「諾維喬克（Novichok）」，並公開指稱俄國政府「極有可能」是幕後主腦。

諾維喬克毒劑 俄曾用於暗殺

梅伊指出，俄國政府曾使用諾維喬克執行暗殺，斯克里帕爾等「叛國者」皆被視為下此毒手的「合法對象」；而該事件若非俄國向英國發起的直接行動，就是俄國政府已無法管控此種可能造成災難性損傷的神經毒劑，導致毒劑落入他人之手。英國外交大臣強森已召見俄國駐英大使，要求俄總統普廷須在十三日午夜前，向「禁止化學武器組織（OPCW）」詳細說明俄方的諾維喬克研發和使用狀況。

可能啟動北約「第五條款」

值得留意的是，梅伊還向普廷撂下狠話，倘若俄方未在期限前做出「合理回應」，英方將定調此為「俄國在英國境內非法動用武力」，將於十四日向國會下議院提出「更廣泛」的應對措施，料制裁俄國經濟。衛報則說，駐英俄國外交人員也可能遭到驅逐。此外，英方已諮詢北約組織（NATO）成員國，可能啟動旨在共同防禦的「第五條款」；北約秘書長史托騰伯格也坦言，北約各國對該事件「極其擔心」。

美國國務卿提勒森說，美方「完全信任」英國的調查結果，諾維喬克僅由極少數勢力擁有，該事件的毒劑「明顯來自俄國」。白宮新聞秘書桑德絲稱英國為美方「親密盟友」，但未直接譴責俄國；總統川普則至今未公開回應。

俄稱願配合調查 批英國挑釁

然而，普廷十二日接受英國廣播公司（BBC）訪問時，否認俄政府涉入此次事件，要求英國「先搞清楚事情始末，再來討論」。俄國外交部長拉夫羅夫隨後也堅稱，俄方不該為此事件受到譴責，並表明俄方在收到該事件的諾維喬克毒劑樣本後，願意與英國合作調查。他也反擊英國，指稱英國此前拒絕這項請求，已違反「禁止化學武器公約（CWC）」。俄外交部發言人札哈洛娃則表示，英方指控具「政治動機」，目的是挑釁俄國。