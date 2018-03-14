龐皮歐好鬥嚴酷 川普一手拔擢

2018-03-14

〔編譯孫宇青／綜合報導〕即將接任美國國務卿的龐皮歐（Mike Pompeo），是強硬的共和黨「茶黨」成員，與美國總統川普一樣出身商界，雙方更在許多內外政策上看法相近，包括對伊朗、北韓嚴厲以對，批評前民主黨總統候選人希拉蕊．柯林頓在國務卿任內的作為，以及主張政府蒐集民眾通訊資料等，向來被視為川普的親密戰友。

現年五十四歲的龐皮歐在南加州出生成長，進入西點軍校後主修工程學，一九八六年以全班第一名成績畢業，隨後在軍中效力五年，退役後進入哈佛大學法學院就讀。後來，龐皮歐在堪薩斯州創業，當時股東之一即為共和黨大金主柯克兄弟（Koch Brothers），這也成為他二○一○年首度角逐該州聯邦眾議員的助力，此後便持續連任眾議員，並擔任眾院情報委員會成員。

二○一六年總統大選期間，龐皮歐屢次在發言上與川普不謀而合。他不僅反對前總統歐巴馬任內達成的伊朗核協議，對於一二年美國駐利比亞班加西領事館遇襲、導致美國駐利國大使史帝文斯等四人喪生，他也對時任國務卿希拉蕊的處理方式持批判態度。一三年，史諾登（Edward Snowden）揭發美國國家安全局（NSA）秘密監控全球通訊事件，龐皮歐也直言史諾登「叛國」，理應將其從俄羅斯遣返，並接受死刑判決。

不僅如此，龐皮歐曾力挺政府大量蒐集民眾通訊資料，更因對宗教、執法手段的強硬主張而為人詬病，曾聲稱使用刑求手段的情報人員「不是凌虐者，而是愛國者」。

二○一七年獲川普拔擢主掌中央情報局（CIA）後，龐皮歐進一步接近川普的核心圈，包括親自前往橢圓形辦公室為川普進行每日簡報，尤其在應對北韓和伊朗等外交問題上，龐皮歐的強硬立場深得川普認同。更重要的是，對於困擾川普已久的「通俄門」調查，龐皮歐也避免直接與川普唱反調。川普十三日公布由龐皮歐接任國務卿時，便坦言「我和龐皮歐思考方式很相似」。