美預防校園槍擊計畫 未提高購槍年齡門檻

2018-03-13

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕美國佛羅里達州上月十四日發生校園槍擊血案，造成十七人喪生，進而引爆美國社會反槍枝暴力的怒火。對此，白宮十一日公布川普政府預防校園槍擊案的新計畫，包括成立聯邦委員會改善校園安全與暴力問題，承諾協助各州政府支付武裝教職員的訓練費用等。美國司法部在川普指示下，十日也已正式向白宮管理及預算局（OBM）提議條例，禁止銷售可讓半自動步槍如機關槍連發的「撞火槍托」裝置。

川普曾支持年齡提高至21歲

此前，美國總統川普提出允許教師配槍、提高特定槍枝種類的購槍年齡、禁止販售撞火槍托、立法加強購槍者背景查核等防堵槍枝暴力的措施。川普十一日再次呼籲立法加強購槍者背景查核、擴大精神健康計畫，同時也敦促各州通過「紅旗」法案；該法案能以「危險保護令」賦予執法者權限，沒收那些對自己和他人構成威脅的武器，且能暫時禁止危險人物購買武器。

不過，白宮十一日公布的計畫並未納入川普本人曾表態支持、各方大力呼籲的「購槍最低年齡從十八歲提高至二十一歲」。白宮表示，提高最低購槍年齡限制，以及在槍枝展覽會、網購槍枝時須接受背景審查等爭議性較高的槍枝管制提案，會交由教育部長戴弗斯（Betsy DeVos）領導的聯邦委員會進一步探討研究，預定一年內向川普提供建議。

「最低購槍年齡限制」近來已引爆擁槍團體和槍管支持者的角力。佛州日前簽署新法提高最低購槍年齡後，共和黨重要金主、全美最大槍枝遊說團體「全國步槍協會（NRA）」隨即提起告訴，主張憲法保障的十八至二十歲民眾的擁槍權利受到侵犯。與此同時，槍管支持者則預定二十四日在華盛頓等大城舉辦「求生大遊行」，號召民眾上街，施壓政府和國會加強管制槍械，以避免更多槍枝暴力慘劇重演。