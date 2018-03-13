中國軍火出口額 5年暴增38%

2018-03-13

〔編譯孫宇青／綜合報導〕瑞典智庫「斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）」十二日公布最新全球軍火交易報告，中國仍為全球第五大武器出口國，但交易額度顯著上升，幅度達三十八％。最大武器進口國是與中國和巴基斯坦交惡的印度，而戰火頻繁的中東地區，武器進口量也大幅增加。

SIPRI的軍火交易調查「國際武器交易趨勢（Trends in International Arms Transfers）」以五年為一週期，中國在二○○八至一二年間躍升為第五大武器出口國，而在二○一三至一七年間則保持排名，在世界武器市場所占比率達五．七％。前四大出口國則為美國、俄羅斯、法國和德國，出口總量分占全球三十四％、二十二％、六．七％和五．八％。

最大買家為巴基斯坦

值得注意的是，美國在五年內的出口增幅達二十五％，中國則大幅增加三十八％。巴基斯坦是中國武器最大買家，占該國整體的七十％。孟加拉和緬甸也同樣大手筆，購入武器分別占國家的七十一％及六十八％。與此同時，中國的武器進口量則減少十九％。對此，SIPRI研究員魏茲曼（Siemon Wezeman）分析，中國自產武器的效能逐漸提升，也正逐步透過武器出口，加強與上述國家的關係。

中國軍火同期進口量減少19％

另一方面，亞洲及大洋洲是最大武器進口區域，總計占全球四十二％；印度為最大武器進口國，主要交易對象為俄國，占比高達六十二％，但從美國進口總量增幅也達六倍以上。魏茲曼指出，印度與巴基斯坦和中國關係緊繃，推升了其對重型武器的需求，這類武器尚無法由印度自行製造。

印度為最大武器進口國

此外，中東地區因為戰火頻仍，武器進口量暴增逾一倍，是上個五年期的一○三％，總計占全球武器進口量的三十二％。沙烏地阿拉伯持續與宿敵伊朗支持的葉門什葉派叛軍「青年運動」對抗，成為全球第二大武器進口國；美國是沙國最大交易對象，占比達六十一％，英國則占二十三％。