防中國間諜 澳國防部禁用微信

2018-03-13

〔編譯陳正健／綜合報導〕澳洲金融評論報（AFR）十一日報導，澳洲國防部已對文職和軍職人員下達禁令，禁止他們在公務手機中下載中國社群媒體程式，以及中國網路通訊軟體「微信」（WeChat），但有限開放使用「臉書」。此舉進一步凸顯澳洲對中國「間諜活動」的疑慮正持續加深。

國防部發言人表示，不提供或支持在國防行動裝置上使用非授權軟體，包括「微信」；現正針對即時通訊軟體WhatsApp進行「安全評估」。但他未透露在何種情況下禁用「微信」。

去年澳洲情報機構指出，外國間諜活動令人「招架不住」。前澳洲國防部長理查森指出，中國間諜在澳洲「相當活躍」。澳洲政府資安專家強調，「微信」與中國政府關係密切，用戶數據可能遭到「利用」。微信具有整合及監控資料的能力，澳洲國防部擔心其安全軍事網路遭到滲透。

此前，印度國防部已於去年十二月禁用「微信」及其他中國手機軟體，擔心它們可能帶有間諜或惡意程式。

二○一六年十月，「國際特赦組織」曾發表報告，針對全球十一家科技公司的加密系統效率進行評比，「微信」在總分一百分中掛零，排名最後。臉書即時通訊軟體Messenger及WhatsApp拿下七十三分。

除「微信」外，中國華為（Huawei）及中興通訊（ZTE）製造的手機也引發資安疑慮。澳洲媒體報導，澳洲國防部正逐步淘汰前述兩家公司生產的手機。澳洲國家寬頻網路（NBN）已禁止使用華為產品，美國也對華為參與澳洲第五代行動通訊系統（5G）籌建提出警告。