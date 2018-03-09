對抗中國 日砸400億美元研發F-3

2018-03-09

〔編譯茅毅／綜合報導〕路透八日獨家報導，三位消息人士表示，日本正尋求新型先進噴射戰鬥機「F-3」的研發案，作為其航空自衛隊現役F-2戰機的後繼機，日本政府內部擬以美國匿蹤戰機F-35「閃電Ⅱ式」等西方國家現役戰機為基礎，並與美、英兩國合作，預估研發費用約達四百億美元（約一．一八兆台幣）。在中國軍力持續增強下，日本除正採購F-35外，並欲於二○三○年代再引進一款空優戰機，以捍衛領空。

據消息人士說法，預料本案將趕不上今年底前定案的「中期防衛力整備計畫」，此乃自衛隊最新的五年期軍備計畫，預定明年四月開始實施。日本本月對美、歐國家的軍火商第三次發出「情報要求（ＲＦＩ）」，請軍火商提供相關資訊，並提出F-3研發案，日本此前已為本案兩度向其國內外軍火商發出ＲＦＩ，這次對象則僅限美國和歐洲企業，尤其另行將內容更詳細的文件送交美、英兩國政府。

據報導，可能獲選為研發基礎的除美國洛克希德馬丁公司的F-35外，還有美國波音公司的F/A-18E/F「超級大黃蜂」，及「英國航太系統公司」等企業組成的跨國財團「歐洲戰機公司」生產的「颱風」。

兩千年開始服役的F-2為日本國產戰機，由日本三菱重工及洛馬合製，在F-16多用途戰機基礎上合作開發。在F-3研發案中，也將由三菱重工代表日方與外國企業合作。三菱重工曾研製二戰時期著名的「零式戰機」，而由三菱重工等兩百多家企業參與研發的日本X-2「心神」匿蹤戰機原型機已於二○一六年首度試飛成功，日本政府共投入三．五億美元進行研發。

F-2約二○三○年起退役，防衛省為此最晚將在今夏於國產、跨國合作研發、引進現有機種這三個方案中擇一；一位該省代表對路透說，目前仍無定論。採購外國已服役的機型，可節省開支，但諸如擁有匿蹤等先進技術的F-35，要價不菲，而颱風和超級大黃蜂則無匿蹤設計。另外，國產恐需負擔龐大的研發成本，在購買外國現役機種上，除F-35外，亦別無選擇，部分防衛省官員和國會議員雖替國內軍火商向日本政府遊說國產方案，財政相關部會官員則質疑其成本效益。