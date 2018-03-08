澳洲、東帝汶劃定海上邊界 共享油田

2018-03-08

依海洋法公約化解海事爭議首例

〔編譯張沛元／綜合報導〕東帝汶與澳洲六日在美國紐約聯合國總部簽署一項具有歷史意義的條約，終結兩國間爭論多年的海上邊界，以及就如何共享在帝汶海下的油氣田營收達成協議。此外，這也是成功根據聯合國海洋法公約進行和平協商進而化解海事爭議的首例。

大日出油田價值逾400億美元

在外交人士、官員與媒體的圍觀下，澳洲外長畢夏普與東帝汶邊界劃限部長裴瑞伊拉在條約上簽名，主導雙方協商、立場獨立的調解委員會主席、丹麥大使塔克索—簡森也以證人身分簽名。畢夏普表示，此一條約對澳洲與東帝汶兩國以及國際法而言都具有指標意義，兩國政府視此為公正與平等的結果。裴瑞伊拉則說，這將是東帝汶史上值得紀念與慶祝的重要日……開啟東、澳兩國友誼的新篇章。

有助亞洲最窮國經濟

根據協議內容，在探勘帝汶海的大日出（Greater Sunrise）油氣田的石油與天然氣的營收上，東帝汶的佔比大於澳洲：倘若天然氣輸往東帝汶，東帝汶可獲得七成收益；倘若天然氣輸往澳洲加工，東帝汶與澳洲則是八二分帳，對亞洲最貧窮國家之一的東帝汶的經濟將有莫大助益。裴瑞伊拉就說，從油田架設油管到東帝汶南岸，將對年輕人失業率高的東帝汶的社會經濟，帶來「轉變性的衝擊」。

發現於一九七四年的大日出油田，位於東帝汶東南方一百五十公里、澳洲達爾文港西北方四百五十公里處，估計蘊藏有五．一兆立方呎的天然氣與兩億兩千六百萬桶的凝析油，價值初步估計在四百億到五百億美元（約台幣一．一七到一．四六兆元）之間，但開發恐怕至少需要十年。

澳洲原堅持以大陸棚為界

東帝汶自二○○二年脫離印尼獨立起，便與澳洲爆發海上邊界爭議，甚至危及雙方關係，兩造爭議點在於澳洲主張以其大陸棚為界，但東帝汶認為應以中線為界；而東帝汶的主張，將使得較多部份的大日出油田歸其所有。雙方最後透過荷蘭海牙的常設仲裁法院在調解委員會下協商化解爭議。澳洲在二○一六年一度拒絕接受常設仲裁法院介入，引發外界質疑為自打嘴巴，因為澳洲曾批評中國拒絕接受該法院的南海仲裁結果。