不爽被模仿惡搞 川普又嗆男星

2018-03-04

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國總統川普與專門在政治諷刺節目中模仿他的好萊塢男星亞歷．鮑德溫（Alec Baldwin）三日再度對嗆，互批對方令人痛苦，川普還把鮑德溫的名字拼錯，令美國網友狂酸川普太閒沒事幹。

網友狂酸川普 太閒沒事幹

川普過去就曾批評在「週末夜現場」（Saturday Night Live）中扮演他的男星鮑德溫，二日晚間又再度開砲，諷刺鮑德溫的「垂死與平庸的（演藝）事業」是靠糟糕的模仿他而起死回生，但「如今說扮演我很痛苦。亞歷，被迫看的人才痛苦。讓更有趣且更為有才華的達瑞爾．哈蒙德回來吧！」男星哈蒙德曾在該節目扮演川普多年。

川普此言顯然是回擊鮑德溫在接受專訪時，稱自己其實並不喜歡惡搞川普，每次扮演川普都很痛苦。鮑德溫稍後連發四篇推文回應，指稱再痛苦也會撐到川普出席彈劾聽證、發表辭職演說，與搭上告別直升機前往佛州海湖莊園、虧川普卸任後蓋的總統圖書館裡的陳列品乏善可陳，連寫有色情片女性電話的小黑本也拿出來展示。鮑德溫甚至直接對川普喊話：「拜託叫你老婆別再打電話跟我要票了」。

槓上鮑德溫 名字還拼錯

美國網友對此反應熱烈，有人要川普成熟點、沒人逼你看節目，以及等不及週末夜現場讓鮑德溫在節目中扮演川普來抱怨鮑德溫。此外，發推文時常拼錯字的川普這回又犯了老毛病，把鮑德溫的名字Alec拼成Alex，還為此刪文重發；鮑德溫也不遑多讓，回嗆川普時把川普的私人俱樂部海湖莊園Mar-a-Lago，寫成Mara-A-Lago。