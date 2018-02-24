東非塞席爾 設海洋保護區抵國債

2018-02-24

〔編譯周虹汶／綜合報導〕還債還能顧環保！在美國「大自然保護協會」（ＴＮＣ）前年起大力促成下，有志保護環境的投資者們，包括關懷地球的奧斯卡影帝李奧納多．狄卡皮歐基金會（ＬＤＦ），廿一日終於和位於印度洋中西部的東非群島國家塞席爾，達成史上第一樁以海洋保護區（ＭＰＡ）抵國債兩千一百萬美元的創意交易。若計畫成真，該國目前僅○．○四％的ＭＰＡ比例，將在二○二○年提升到卅％，逾廿一萬平方公里面積，相當於歐洲最大的大不列顛島。

根據協議，塞席爾將成立兩個海岸公園。第一處為迄今仍無人居的世界第二大珊瑚環礁「阿爾達布拉群島」，此區一九八二年列入聯合國教科文組織世界遺產名錄，現為全球亞達伯拉象龜最大棲地，將近十萬隻；更是印度洋「易危」物種儒艮的家。全面保護後，不再容許人類活動。

另一處則涉及遊客熱愛的塞席爾各主要島嶼，當地過度的捕魚活動及觀光業，未來將受到限制，以免進一步危及海洋生物；百姓生計雖受衝擊，但塞席爾已與世界銀行談妥協助該國發展永續性漁業的方案。

塞席爾在二○○○年代國債高築，一度多達十億美元，如今償還不到一半。這項協議是由ＴＮＣ買下塞席爾積欠英、法、比利時與義大利的兩千一百萬美元債務，成立信託基金，允許塞席爾以更低利率還債，且所還的每一分錢都將被用到海洋保護及因應氣候變遷的後續新計畫。ＴＮＣ執行長泰切克（Mark Tercek）表示，在踏出第一步後，ＭＰＡ抵債交易模式將繼續擴及到加勒比海等海域。