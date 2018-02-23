英媒揭露桂民海被捕「如恐怖電影」

2018-02-23

〔編譯陳正健／綜合報導〕英國衛報二十二日揭露香港「銅鑼灣書店」股東、瑞典公民桂民海一月份搭乘火車被中國公安強行帶走的細節經過。美國康乃爾大學學者馬思中（Magnus Fiskesjö）於一九八○年代結識桂民海，自此結為朋友。他形容該事件有如一齣恐怖電影，相當令人震驚。

今年一月二十日，五十三歲的桂民海在瑞典駐上海總理事林莉（Lisette Lindahl）及一名外交官的陪同下，從上海搭乘中國高鐵「G126」班車前往北京，出發時間是早上十一時十分，最高時速達每小時三百五十公里。下午三時許，火車停在山東省濟南西站，距離北京約四百公里，一群便衣公安擠進車箱裡，於桂民海的座位上將他帶走，當時一名女警以英語宣佈正在執行警務。

桂民海隨即消失。知曉當日情況的人士回憶說：「他們沒穿制服，也沒有憑證。他們就這樣將他帶走。」桂民海的女兒Angela在事發兩週後提到：「也許這樣的事情一直都在計劃之中，而且無法阻止。」

二月九日，桂民海在公安的安排下於浙江寧波的看守所現身，中國當局的解釋是他涉嫌洩漏國家機密給「海外團體」，他試圖離開中國是瑞典策劃。桂民海在影片中宣稱自己被瑞典給騙了，但人權倡議分子駁斥他是被迫自白。

對此，美國紐約大學法學教授孔傑榮（Jerome Cohen）批評，中國政府沒有提出前後一致的解釋，令人驚訝且引發嘲笑，似乎不在意該起事件有多麼可笑，有如二流喜劇表演，以桂民海來開玩笑。

桂民海被帶走的原因引發諸多猜測。馬思中痛批，這是中國新一波的壓迫與鎮壓，桂民海案正是一例。馬思中和其他人士擔憂另一種可能性，他可能出版了或獲得足以觸怒中國領導人的資訊而遭拘禁。

Angela懷疑，中國當局所謂的「國家機密」，正是桂民海受拘禁時受到的非法及不當對待。去年十月，Angela曾與在寧波受監控的桂民海透過通訊軟體Skype通話，他曾暗示自己受到虐待，無法暢所欲言。

瑞典及歐盟國家憂心其他公民可能成為下個目標。一名駐北京西方外交官抨擊，中國當局對桂民海案的處理方法，包括強迫他在電視上自白，令人聯想起文化大革命時的手段，而非法治。中國霸凌瑞典等小國，無助改善其國際聲譽。

桂民海#銅鑼灣書店/span〉