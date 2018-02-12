含石蠟護膚霜 恐易釀居家火災

2018-02-12

產品滲透衣物或寢具 成助燃物

〔編譯陳正健／綜合報導〕英國廣播公司（ＢＢＣ）十一日報導，資深消防人員警告，含有「石蠟」（paraffin）的護膚霜產品，可能導致每年數百人死於火災。倘若人們經常使用護膚霜，但不常更換衣物或寢具，石蠟殘留物可能滲透到織物中，在接觸香菸或暖爐火苗時扮演助燃物角色。

與近年37起致死火災有關

ＢＢＣ去年三月的調查顯示，自二○一○年起，英格蘭有卅七起火災死亡案例與含石蠟護膚霜有關；二○一六年十一月迄今，再添八起案例。西約克郡消防部門主管貝爾指出，實際相關死亡人數可能更多，數十萬人使用這類產品，確切致死人數無法確定，但可能導致數百人死亡。

英國藥物及保健產品管理局（MHRA）正對護膚霜產品進行安全審查，去年曾要求製造商標示成分。ＢＢＣ調查發現，多數產品未針對石蠟風險標註警示。約克郡及林肯郡卅八件獲英國許可含有石蠟的產品中，只有七件在包裝上加註警語。

多數產品未對石蠟加註警語

去年九月，西約克郡布拉福八十二歲老翁比卡特身上著火，據信是護膚霜上的石蠟殘留物碰觸菸灰，觸發他的衣物著火。他的身體有一半慘遭三級燒傷，他被飛機載到醫院急救後不治身亡。

比卡特的女兒克絲汀回憶說，當時公寓充滿煙霧，浴室外地上有一堆悶燒衣物，在地毯燒出一個洞。父親光溜溜坐在床上、頭髮燒焦且神情恍惚，聲稱似乎放火燒了自己；他著火時的衣物明顯有護膚霜滲透。

對此，英國所有權協會（PAGB）執行長史密斯表示，所有潤膚劑產品都必須在包裝上標示明確訊息，警告使用者衣物或寢具接觸火焰時的潛在風險。該機構正緊密參與MHRA的安全審查。倫敦消防隊社區安全主管黑澤爾頓指出，許多消防部門沒有鑑識團隊以適當評估石蠟在火災中扮演的角色。