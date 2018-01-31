俄戰機黑海攔截美偵察機 不到1.5公尺

2018-01-31

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國海軍一架偵察機二十九日在黑海上空國際空域遭一架俄羅斯蘇愷27（Su-27）戰鬥機快速逼近攔截，一度距離美機不到五英尺（約一．五公尺），該架美軍偵察機因此被迫提早結束任務。美國國務院發表聲明，指控俄羅斯又一次「明目張膽違反既有協議和國際法」，呼籲俄方停止這種增加誤判、空中相撞風險和危害雙方飛行員的「不安全」飛越行為。

美國海軍駐歐非指揮部二十九日發布新聞稿，指該架EP-3白羊（EP-3 Aries）偵察機遭一架蘇愷27攔截，「該架蘇愷27逼近相距不到五英尺，而且直接穿過EP-3飛行路徑，導致EP-3進入蘇愷27的尾流區，因此認定這是一次不安全的遭遇。攔截行動持續兩小時四十分鐘」；指揮部發言人昆澤說，「不安全行動增加誤判和空中相撞風險」，當時該架美軍軍機依照國際法行動，並未挑釁。

俄羅斯國防部聲明，當天接近中午時刻偵測到一架「不明飛行物」在黑海公海上空正接近俄羅斯領空，因此派出戰鬥機前往攔截，接近該架飛機時辨識出是一架美國海軍EP-3E白羊二型，戰鬥機「在安全距離」引導該架偵察機直到對方改變路徑遠離俄羅斯領空；該架蘇愷27「遵守所有必要安全措施」、「全程依照國際規範行事，沒有緊急狀況」。

黑海地區有俄羅斯、美國和北大西洋公約組織（NATO）三方部隊活動，尤其二○一四年俄羅斯併吞克里米亞後強化該區域軍事部署，三方活動範圍彼此相當接近。

這不是美國首次指控俄羅斯軍機危險逼近美軍機、艦，去年十一月曾批評俄羅斯一架蘇愷30（Su-30）在黑海上空「不安全」攔截一架美軍P-8A海神式反潛偵察機（P-8A Poseidon）；一六年四月在波羅的海更是單月就發生三起這類事件。

美國海軍退役少將柯比（John Kirby）說，克里姆林宮企圖挑戰美軍在黑海和其他各地的巡弋行動，俄羅斯戰鬥機的行為「沒有理由辯解、挑釁，而且可能造成傷亡」。