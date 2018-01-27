季辛吉：北韓核武若成 全球核擴散

2018-01-27

〔駐美特派員曹郁芬／華府二十五日報導〕前美國國務卿季辛吉二十五日表示，北韓如果在美中和全球反對下仍能成功發展核武，會讓其它國家群起效尤，造成核武擴散。他也警告，美中若發生戰爭，對世界的衝擊就像一次世界大戰對歐洲的衝擊一樣嚴重。

美國參院軍委會邀請季辛吉、前國務卿舒茲以及布希時代的副國務卿阿米塔吉就國家安全戰略作證。季辛吉說，一定要以北韓去核武化做為根本目標，否則大家就要準備迎接核擴散，造成新的國際政治模式，影響到美國的嚇阻觀念與嚇阻的可能性。

季辛吉指出，川普的國安戰略的關鍵是大國關係，中國的軍事和經濟能力都在成長，俄國也帶來很大挑戰。權力平衡必須要維持，但戰略對話也要嘗試進行，以免權力平衡受到考驗。他認為，美國的基本狀況是堅實的，可以應付挑戰。他並表示，美國若要片面在中俄的邊界發動戰爭，而得不到國際社會，尤其是亞洲國家的支持，是令人憂心的。

舒茲則說，他堅定主張去除核武，但如果國際現存有核武，美國就必須維持一個有效且安全的核武數量以為嚇阻，並從這個基礎上去談判裁減核武。他也同意季吉辛的看法，若無法達成北韓無核化的目標，大家將面臨核擴散的後果，所以美中在北韓問題上是有建設性合作的機會，但他反對為美國動用核武劃下任何紅線。

阿米塔吉說，要成為美國的外敵，必須要有能力和意願，中國有能力，但是沒有意願，因為中國可輸的太多了。季辛吉在答詢時說，中國目前想透過一帶一路重建歐亞，主要不是運用軍事征服，而是透過中國模式的表現讓其它國家仰慕中國。中國有一派反對與美衝突；另有一派相信美國沒落了，中國可以挑戰這個體系往前推前。

他認為，美中必須對話以確保不會以軍事手段解決衝突，但也要表明根本利益如果被碰觸，衝突將無可避免。他認為，美中若發生戰爭對世界的衝擊就像一次世界大戰對歐洲的衝擊一樣嚴重。不過，季辛吉也說，人工智慧和科學的發展已經超越政客的理解，這是他更關切的。