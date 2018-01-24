彭斯訪哭牆 大動作挺以色列

2018-01-24

〔編譯張沛元／綜合報導〕刻在中東訪問的美國副總統彭斯廿三日表示，久候多時的美國版中東和平倡議的出爐時機，端視巴勒斯坦人重返談判而定。在此同時，繼日昨在以國國會發表的挺以演說後，彭斯廿三日造訪哭牆，被視為認同以國擁有整個耶城主權，恐進一步觸怒巴人。

拿和平倡議逼巴人重回談判

彭斯在耶路撒冷受訪時表示，白宮正與中東盟友研究是否能擬出中東和平架構，時機則視巴勒斯坦何時重返談判桌而定；他已要求此行稍早曾會晤的埃及總統塞西與約旦國王阿布杜拉二世轉告巴人，美國願意重拾和談，並獲埃、約領袖同意。彭斯說，美國希望巴勒斯坦知道，和談大門始終敞開；美方了解巴人不滿川普上月宣布承認耶路撒冷為以色列首都的決定，但川普要他傳達美方的意願與要求，即推展中東和平進程。

川普視耶城為以都觸怒巴人，除了在中東地區引發抗議，也令西方國家擔心恐導致該區更為動盪；巴人自治政府主席阿巴斯與埃及科普特正教會教宗已為此拒見來訪的彭斯，阿巴斯並號召巴人廿三日發動大罷工。但彭斯說，他與川普深信，視耶城為以都以及將美國大使館遷至耶路撒冷，能改善維和前景；美國國務院將在未來數週公布在二○一九年底以前將美國大使館遷移至耶路撒冷的計畫。以色列將於一九年十一月舉行大選，以色列媒體推測，美國大使館遷至耶城有助於以國鷹派總理納坦雅胡連任成功。

在被問到是否希望納坦雅胡連任成功，彭斯坦承自己是納坦雅胡的鐵粉，但他在以國無投票權。不過，彭斯以行動支持以色列，廿三日追隨川普的腳步走訪俗稱哭牆的耶路撒冷西牆，過程並無以國官員陪同。川普去年五月造訪哭牆，為首位造訪哭牆的美國現任總統。哭牆位於遭以色列兼併、但被巴人視為建國後首都所在地的東耶路撒冷，彭斯造訪此地被以人視為更進一步支持以國擁有整個耶路撒冷的主張。此外，彭斯還造訪耶路撒冷的猶太大屠殺紀念館。

美駐以大使館 2019年擬遷耶城

此外，彭斯廿二日在以色列國會發表演說時也大方挺以色列，重申川普去年十二月六日承認耶城為以都的決定，並誓言會在二○一九年底以前將美國大使館搬遷至耶城。彭斯說，美以兩國人民的友誼從未如此深厚，「我在此傳達來自美國民眾內心深處的訊息：美國挺以色列。」彭斯也在同日與以國總統李佛林會面時，重申美國要求修改伊朗核子協議，否則不惜退出的立場。