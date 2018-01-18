CIA高層︰美諜報手法太馬虎 遭中滲透

2018-01-18

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國前中央情報局（ＣＩＡ）華裔幹員李春興（譯名Jerry Chun Shing Lee）案，與二○一○年起ＣＩＡ在中國情報工作遭中國滲透有關。紐約時報去年曾報導這起數十年來美國最嚴重的情報網被瓦解事件，此事件導致兩年內至少十二名線人喪生，也癱瘓接下來數年間美國的情報收集工作。

中國自二○一○年起，有系統的瓦解美國在中國的情報工作。根據多名前美國官員說，一○年底到一二年底這段期間，就有至少十二名ＣＩＡ線人喪生，其中一人甚至是在一棟政府辦公處的廣場，當著他同事的面被擊斃，意在殺雞儆猴，警告其他ＣＩＡ線人；若加上遭監禁者，人數達十八到二十人，耗費數年建立的情報工作網形同瓦解。儘管情報行動曝光造成的後果難以評估，但是官員指出，這起事件被認為格外具有殺傷力，美國在中國折損的情報資源，足以比擬出賣情報給前蘇聯和俄羅斯的ＣＩＡ官員艾姆斯（Aldrich Ames）、聯邦調查局（ＦＢＩ）幹員韓森（Robert Hanssen）叛諜事件的損失程度。

二○一○年正是ＣＩＡ經過多年布局，從北京當局內部線人取得中共情資品質最好的一段時間，但是到了年底，情報開始枯竭，翌年初ＣＩＡ高層才明白出了大問題：在中國的線人一個個失蹤。ＣＩＡ和ＦＢＩ反情報單位高層親自主導下，展開代號「蜜獾」（Honey Badger）的聯合調查行動。

ＣＩＡ臥底幹員、線民名單等機密文件，何以會落入中國手中，一種說法是懷疑有內鬼，另一種是中國政府破解ＣＩＡ與線人聯絡的秘密通訊網，或者前兩者因素都有，導致情報工作網被滲透。

包括ＣＩＡ反情報部門高官凱頓（Mark Kelton）在內，部份官員遲遲不願相信出了內鬼這個推論，認為問題出在美國諜報手法太馬虎，如特務太常依循同樣路線到同一地點與線人會面，某個會面餐廳早被中方安裝監聽器，就連服務生也是中國情報員偽裝，特務卻渾然不覺。另有些官員懷疑是自己人「搶地盤」。但調查行動最終鎖定曾在ＣＩＡ中國事務部門工作的華裔美籍情報官李春興。數名前官員指出，當時的情勢讓ＣＩＡ自己人搞鬼這個說法很有說服力：中國特務透過滲透台灣情報機關，破壞美國國家安全局在台灣的情蒐活動；ＣＩＡ在該局招聘作業中發現為中國蒐集情報的人。

李春興離開ＣＩＡ後，與家人遷居亞洲、做生意，據信都是由中國情報當局安排的。他在二○一二年受到ＣＩＡ和ＦＢＩ釋出承包情報單位工作的機會引誘回到美國，遭一連串盤問後回到亞洲。至於當時ＦＢＩ為何僅蒐證、卻未立即逮捕李春新，以及李春興這次為何願意冒險返美，ＦＢＩ拒絕評論。