憂蘋果iCloud資料被中接管 成大教授停用

2018-01-16

在中雲端服務 轉由中國國企「雲上貴州」執行

〔記者劉婉君／台南報導〕蘋果iCloud雲端服務在中國的營運，將轉由具中國國營色彩的「雲上貴州」執行，引發不少用戶對資安問題產生疑慮。國立成功大學電機系教授李忠憲更直接停用付費的iCloud，將備份資料搬到他處。李忠憲說，資安原本就是一種信任關係，蘋果和中國密切合作，應會影響很多人使用iPhone的意願。

擔心台灣使用者隱私不保

李忠憲表示，中國有網路安全法，這是個怎樣的國家，大家都知道，手機裡的資料，除了電子郵件、照片、App等，甚至還會有理財資訊；過去大家對蘋果感到安心，是因為他們曾抗拒提供資料給美國政府，但如果台灣用戶的資料也改存到貴州，台灣使用者的隱私就會有很大問題。雖然不方便，也寧願停用，將來換手機時，也會將這點列入考慮。

李忠憲說，過去曾有人建議，將國家資料存放在跨國企業裡就好，不用每年花大筆經費建置硬體，但由此事可以證明，國家應該要有自己的資料中心，不能將重要資料放在其他國外的私人企業，否則一旦企業營運策略轉變，資安就會出現問題。

蘋果：台灣資料目前存美洲

針對中國貴州設立蘋果伺服器中心，李忠憲曾打電話詢問蘋果的客服專線，操中國口音的客服人員跟他說，目前儲存台灣iCloud資料的伺服器都是在美洲，貴州的資料中心是為了亞太地區使用，不知道將來是否會存放台灣的資料，對於這個問題，「他沒有答案，但是他了解我的擔憂，並且會向上級反映！」