美軍事基地 拆除中國製監視器

2018-01-14

〔編譯張沛元／綜合報導〕華爾街日報十二日報導，有鑑於媒體稍早報導，中國監視器製造商「杭州海康威視數字技術股份有限公司」（Hikvision Digital Technology Co.，簡稱海康威視）的產品有淪為間諜工具之虞，美軍已將一座國內軍事基地內海康威視監視器全數拆除。在此同時，美國國會眾議院的一個委員會本月底將召開聽證，以了解海康威視的產品是否會被當成駭客入侵管道而危及美國企業安全。

密蘇里州奧札克斯的倫納德伍德堡陸軍基地的幕僚長貝克上校表示，該基地已拆除五台由海康威視製造或有其商標的監視攝影機。貝克說，軍方並不認為海康威視的監視攝影機有安全疑慮，這些監視器一直是在封閉網路系統；之所以決定拆除，在於避免稍早有關海康威視監視器恐淪為間諜工具的新聞報導引發「負面觀感」。

海康威視是全球最大監視器製造商，中國政府持股四十二％；該公司產品在美國相當普遍，但華爾街日報去年十一月的報導，使得部分美國監視系統販售業者不願販售海康威視的產品或對購買設限，擔心海康威視的監視器會被北京當局拿來充作監視美國人的工具。海康威視多次強調其產品安全無虞，該公司亦未被美國當局指控利用監視器從事間諜行為。不過，美國國土安全部去年曾發布公告，指稱海康威視監視攝影機有安全漏洞，易遭外部駭客利用。

美國國防部一名發言人表示，倫納德伍德堡基地的海康威視監視器皆未與軍事網絡連線，國防部正在檢查該基地內所有網路連線監視器，以確保符合最新安全規定。但這名發言人不願透露其他的美軍基地是否也有海康威視的監視器。貝克則說，倫納德伍德堡基地共有一百八十七台監視器，其中海康威視監視器用於監看道路與停車場，從未涉及監看高度安全或高度安全重要資產。

此外，聯邦眾議院小型企業委員會將於本月三十日就「小型企業所面臨的外國網路安全威脅」召開聽證，屆時將會論及海康威視；該委員會發言人說，這場聽證將討論安全監視器業，而海康威視是唯一被質問的企業。眾議院小型企業委員會主席夏波對中國政府高度持股海康威視感到憂慮，擔心該公司監視器遭北京當局用來對美進行間諜活動。

根據美國之音報導，海康威視研發人員有上萬名，在中國境外設有三十三個分支機構，產品和解決方案遍布一百五十多個國家和地區。網友「潛行者」在美國之音網站留言，指海康威視產品多採用「華為」公司晶片，只要監控系統一連網，海康威視就可以通過加密管道，隨時調取個人所有的視訊與語音信號。