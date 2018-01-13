川普拒收移民 辱海地屎爛國

2018-01-13

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國總統川普十一日在與國會議員討論移民政策時口出驚人之語，以「屎爛國家」（shithole countries）形容海地、薩爾瓦多與非洲各國，不但令在場國會議員深感錯愕、招致政壇與媒體譴責，還被聯合國與非洲聯盟指責是可恥與種族主義者，海地政府也表達「震驚、憤怒」，非洲國家波札那則召見美國大使，要求解釋波國是否為「屎爛國家」。川普十二日推文反駁，坦承自己當時說了重話，但沒說「屎爛」；卻遭與會國會議員打臉，透露川普確實說了「屎爛」。

率先披露此事的華盛頓郵報引述消息人士的話報導，川普當時正在白宮橢圓形辦公室與國會參眾議員討論有關移民政策的共和、民主兩黨協商版提案，研議如何限制移民攜家帶眷赴美與限制綠卡簽證樂透，以換取保護大量所謂「夢想者」的年輕無證移民免遭遣返。深感挫敗的川普突然表示，「我們幹嘛要讓這些屎爛國家的人來這裡？」令眾人錯愕。

川普接著暗示，美國應該歡迎來自像挪威這樣的國家的移民。川普十日曾在白宮會見挪威總理索柏格。川普還特別點名海地，告訴國會議員不要將海地移民納入任何移民法案協議…「我們幹嘛要更多海地人？把他們拿掉」；此外，他也說要接納更多來自他覺得在經濟上協助美國的亞洲國家的移民。白宮在華郵刊出報導後發表聲明，雖未直接提及川普的「屎爛國家」發言，但也未質疑華郵報導不實，而是捍衛川普的移民立場。被川普點名移民多多益善的挪威則尷尬表示，不想被以這種方式稱頌。

川普粗言汙衊他國，也讓外界更進一步檢視川普長期以來傾向發表帶有種族歧視意味之言論的行為，像是曾稱新納粹主義者是好人，以及曾堅持前總統歐巴馬並非生於美國。非裔民主黨聯邦眾議員瑞奇蒙諷刺，「屎爛國家」之說證明川普的「讓美國再度偉大」，其實是「讓美國再度以白人為主」；美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）主播庫柏與非裔主播萊蒙更直接稱川普是「種族主義者」。

海地駐美國大使阿爾提多雖出言譴責，但一開始以遭錯誤資訊誤導為川普開脫，海地政府直到十二日才發布強硬聲明，斥責川普是種族主義者。南非執政黨「非洲民族議會」指控川普發言令人極端反感，強調「南非不是屎爛國家」；南非政府則表示，除非川普點名南非，否則該國不予置評。但當地媒體與民眾就沒這麼客氣，南非廣播公司女主播就在推特上反諷：「從世上最偉大、最美麗的『屎爛國家』道早安」。