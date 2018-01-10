美終結臨時保護 20萬薩爾瓦多移民須離境

2018-01-10

〔編譯周虹汶／綜合報導〕繼尼加拉瓜、海地非法移民之後，美國川普政府八日宣告終結薩爾瓦多移民的「臨時保護身分」（ＴＰＳ），近廿萬名十六年來因ＴＰＳ滯美的薩爾瓦多民眾，必須在一年半內離境，除非美國國會立法解套。這是上任一年的川普政府打擊非法移民最新力作，前不久才赫見大批海地人湧入的加拿大政府，已準備面對新一波庇護申請潮。

美國國土安全部（ＤＨＳ）部長尼爾森（Kirstjen Nielsen）八日宣布，指二○○一年因母國兩次震災而獲ＴＰＳ合法留在美國的十九．五萬薩爾瓦多人，可能在明年九月九日被強制送出美國；加州、德州、華府超過十三．五萬戶薩人家庭，以及當地出生且有美國公民身分的十九．三萬名薩國孩童，預計受到衝擊。

然而，過去十六年因ＴＰＳ合法待在美國的薩人，雖無美國公民身分，卻多有正當工作，其中四分之一還買了房，且有十分之一的另一半是美國公民。在美國紐約州長島擔任女管家的四十八歲薩國女子赫南德茲就說，「這裡是我的家、我繳稅的地方」、「我的生活在這裡」。在紐約市當廚師的羅德里格斯則強調，「我們不是犯人，我們是來這裡實現美國夢，那是我們不幸未能在自己國家得到的。」

親美的薩國總統塞倫（Salvador Sánchez Cerén）避免批評華府，把關切焦點放在十八個月立法寬限期上，只說那些可能被遣送回國的薩人乃美國「重要勞動力」。事實上，美國境內共有逾百萬薩人，他們匯回的海外收入也是母國國庫重要來源。

美國是在一九九○年設立ＴＰＳ，對遭逢地震、洪水、颶風、戰爭和其他災難的其他國家民眾給予保護。目前有十國民眾享有該身分，當中超過一半是薩國民眾。

總統川普上任以來，持續把美國境內的非法移民當改革箭靶，去年十一月先後宣告終止已在當地落地生根數十年的尼加拉瓜人和海地人ＴＰＳ，前者約有五千三百人受影響，後者則多達五．九萬，但都比不上薩國這回的廿萬。這些人之前都是非法入境，或是簽證到期還不走；最後因ＴＰＳ就地合法，又美國歷任政府過去蕭規曹隨，讓他們以為不再有遣返問題，直至川普堅持處理。

川普去年九月也才宣布廢除前總統歐巴馬五年前以行政命令為年幼無證移民廣開的「童年入境暫緩遣返」（ＤＡＣＡ）計畫，只給國會六個月時間立法處理。