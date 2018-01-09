英研發勁爆凝膠 比威而鋼藥效快12倍

2018-01-09

〔編譯茅毅／綜合報導〕對不舉的男性來說，「臨陣磨槍」講究的是更快、更有效。據英國「每日郵報」和「太陽報」報導，臨床實驗發現，只要將一種新研發的凝膠抹一點在「那話兒」上，重振雄風的速度竟然比改善勃起功能障礙的老牌靈藥「威而鋼」（Viagra）快逾十二倍！

據報導，這種凝膠含有製造炸藥的成分硝化甘油（nitroglycerin），才會如此「勁爆」。科學家擬對此展開更多研究，希望在明年上市，單價只要一英鎊（約台幣四十一元）。

報導指稱，只要將豌豆大小的微量敷在陰莖上，凝膠就會釋放俗稱笑氣的一氧化二氮，使陰莖的微血管擴張，增加流入陰莖海綿體中的血液量。「倫敦大學學院（ＵＣＬ）」附設醫院及英國其他醫學中心研究發現，在逾二二○名接受測試的男性中，一半給予安慰劑，另一半投以該凝膠，七十％受試者在十分鐘內、四十四％受試者在五分鐘後，即可「從小鳥變大鵰」。

泌尿外科顧問洛夫（David Ralph）表示，這種凝膠還可用在「炒飯」的前戲，有助於提升伴侶床笫之間的親密度。不過，這種凝膠仍有若干溫和的副作用，包括頭痛、噁心與臉潮紅，但在稍微調整成分後，可望有所改善。

陽痿往往是古今中外男性難以啟齒之事，若期望享有魚水之歡，過去或是將藥物直接注入陽具，或是以真空抽吸器幫助勃起，選擇並不多。據報導，英國有十％男性一生中都會在某一刻出現不舉的窘狀，儘管過去十年來威而鋼、「犀利士」和「樂威壯（Levitra）」等藥物已在治療這類問題上取得革命性進展，仍有近三成男性即便服用這些神奇小藥丸，情況仍不見改善。