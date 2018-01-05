男女同工不同酬 冰島開罰

2018-01-05

〔編譯周虹汶／綜合報導〕總是有心或無意間給予女性員工較低薪資待遇的雇主得當心了，冰島政府今年起帶頭以立法正視男女同工不同酬的性別歧視問題，要求企業主動取得認證，違規老闆得受罰，預計二○二二年讓男女薪資不平等現象在冰島正式消失。

儘管世界多國皆明訂性別歧視乃非法行為，但瑞士非營利組織「世界經濟論壇」（ＷＥＦ）研究發現：就算設法增進平權意識，在各國立法不力的情況下，數十年來並無國家真正落實男女同工同酬，做相同工作的女性所領薪資總比男性少了些。

員工達廿五人以上企業皆適用

冰島這回再度成為全球對抗性別不平等的領頭羊，去年三月八日國際婦女節宣告新政，要求民間企業或組織主動申請政府認證是同工同酬的良心企業；立法已在今年一月一日起生效，凡全職員工數達廿五人以上企業皆適用，無良企業每天重罰五百美元。員工數超過二五○人的公司，最遲須在今年底前取得認證；至於員工不到廿五人的小型企業，未來幾年將陸續推出分別適用的新法。

根據冰島政府二○一四年資料，冰島女性薪資僅為男性的七十八．五％，當局矢言二○二二年達到同工同酬目標。但它要求的男女同工同酬，並未剝奪雇主敘薪權力，後者仍可依據任職經驗、工作表現等各式條件，給予從事同份職務的不同員工差別薪資，只要企業證明待遇差異並非來自性別就行。

事實上，自ＷＥＦ○六年首度發布《全球性別差距報告》（Global Gender Gap Report）以來，冰島一直位居榜首。這回男女同酬舉動，再度引起提倡性別平等的各方名人喝采。美國職業網球前運動員金恩夫人（Billie Jean King）就大讚「冰島再次引領平等運動」。冰島在一九八○年誕生全球第一位民選女總統，目前總理為女性，國會六十三位議員中，則有三十位女性。