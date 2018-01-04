暌違23月 南北韓邊界重啟熱線

2018-01-04

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕南韓統一部證實，北韓三日下午重啟板門店兩韓「熱線」（直撥電話），雙方通話約二十分鐘，確認雙方電話和傳真是否暢通。這是自二○一六年二月兩韓切斷開城工業園區溝通管道以來，暌違一年又十一個月再次恢復熱線。南韓聲稱此舉「意義重大」，對重啟兩韓停滯已久的對話乃重要一步。

北韓首次稱呼「文在寅總統」

北韓統戰機構「祖國和平統一委員會」委員長李善權三日透過官方媒體「朝鮮中央電視台」，宣布奉領導人金正恩之命，重新開通板門店聯絡管道，並一改過去使用「南朝鮮執政者」說法，首次稱呼「文在寅總統」。李善權表示，北韓衷心希望南韓平昌冬季奧運會圓滿成功，將本著「認真誠實」態度與南韓建立緊密聯繫，討論派遣代表團的具體細節。

青瓦台發言人尹永燦三日表示，兩韓恢復熱線通話，意義重大，創造出雙方可隨時溝通對話的環境。國際奧委會（ＩＯＣ）也表態，歡迎兩韓藉平昌冬奧直接對話。南韓統一部發言人白泰鉉宣布，將藉由平昌冬奧推動兩韓溝通與合作，同時推動北韓和美國對話，以及「朝鮮半島無核化」談判，實現「通韓通美」。統一部已提議九日在板門店南韓轄區「和平之家」舉行兩韓高級會談，但平壤尚無回應；上次此類會晤是在二○一五年。

海利：北韓最快本週再射飛彈

對於金正恩向南韓釋出善意，美國認為旨在離間美韓關係。駐聯合國大使海利二日表示，除非北韓放棄核武，否則美方不會認真看待兩韓對話。她並引述相關報導，指稱北韓可能在本週或下週再次試射飛彈。國務院發言人諾爾特說，金正恩正試圖在美韓間製造分裂，美方將持續向北韓施加「最大壓力」，迫使其放棄核武。

南韓「韓聯社」分析，各種跡象顯示，金正恩已親自操盤對南韓的事務。投奔南韓的前北韓駐英國大使館公使太永浩說，金正恩透過元旦賀辭向南韓拋出「對話」橄欖枝，以「核武按鈕」恫嚇美國，同時接受中國提出的「雙暫停」提議，可能旨在破壞中美和美韓合作，尋求突破制裁封鎖。

專家認為，北韓將利用平昌冬奧營造兩韓和解形象，但不會停止發展核武；只是利用南韓當「盾牌」，分散聯合國制裁和美國的壓力。