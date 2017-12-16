伊朗軍援葉門叛軍 美國有證據

2017-12-16

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國川普政府十四日提出伊朗當局插手葉門內戰的證據，公開展示尺寸與卡車相當的飛彈零件或殘骸，藉以證明德黑蘭當局提供武器援助葉門叛軍「青年運動」（Houthi），進而促使國際社會在制裁伊朗上凝聚共識，孤立這個被川普政府視為中東地區頭號敵人的穆斯林國家。伊朗否認提供葉門叛軍武器，並反控美方指控純屬捏造。

美方所提出的證據，包括焦黑的飛彈殘骸、無人機以及反坦克武器，其中飛彈殘骸被美國國防部稱是來自一枚在十一月四日從葉門朝沙烏地阿拉伯首都利雅德哈立德國王國際機場發射的伊朗製短程彈道飛彈。德黑蘭駁斥美方的指控毫無根據，伊朗外長查瑞夫甚至在推特上將此指控與美國前國務卿鮑威爾在二○○三年於聯合國指控伊拉克有大規模毀滅性武器一事相提並論。美軍稍後率領聯軍入侵伊拉克，並未發現伊拉克海珊政權持有大規模毀滅性武器。

美國駐聯合國大使海利在華府附近的阿納卡斯蒂亞波林聯合基地舉行的記者會上怪罪伊朗，堅稱這些武器是伊朗製造、發送與給予，甚至要記者想像，飛彈要是射向華府、紐約、巴黎、倫敦或柏林的機場該如何是好。

海利與其他美國官員還提出堅信這些武器只可能來自伊朗的理由，一是武器上有特殊記號，例如所展示的一片金屬殘骸上有遭美國制裁的伊朗沙希德巴克利工業集團的圖案標誌；一是特定的科技特徵，例如只有伊朗飛彈才會使用的特定活門。十四日所展示的武器全都是由沙國與阿拉伯聯合大公國轉交給美國。支持葉門政府、以沙國為首的聯軍，在開戰兩年多的葉門內戰中與「青年運動」對抗。

海利說，外界將看到美國建立新的反伊朗與反伊朗所做所為的聯盟。視德黑蘭當局為威脅的沙國與阿聯，自然支持美國拉攏國際社會聯手制裁伊朗的呼籲，但並不清楚這些所謂的新證據，是否足以說服其他聯合國安理會國家，如俄國與中國，支持對伊朗發動制裁。