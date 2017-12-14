MeToo延燒 女議員嗆下台 川普推文罵小咖

2017-12-14

〔編譯張沛元／綜合報導〕遭多名女性指控性騷擾並引發至少六名民主黨籍聯邦參議員要求他下台的美國總統川普，十二日透過「推特」向要求他下台的紐約州民主黨參議員陸天娜（Kirsten Gillibrand）開砲，罵陸天娜是「小咖（lightweight）」議員，曾接受他的政治獻金，為了競選獻金什麼事都願意做；陸天娜不甘示弱，反嗆川普別想讓她閉嘴。

川普除在推文中點名「小咖參議員」陸天娜是參院民主黨領袖舒默走狗，曾前往川普辦公室「懇求」他提供競選經費，為了錢什麼事都願意做，結果陸天娜現在居然加入反川普行列。美國聯邦選舉委員會資料顯示，川普在二○一○年對參選參議員的陸天娜提供四千八百美元（約十四萬四千台幣）獻金，在二○○七年陸天娜還是聯邦眾議員時捐款二千一百美元。

除陸天娜外，布克（Cory Booker）、莫克利（Jeff Merkley）、廣野慶子（Mazie Hirono）、魏登（Ron Wyden）與桑德斯（Bernie Sanders）等五名民主黨參議員，也要求川普為陳年性騷擾事件下台，但川普在推文中只對陸天娜開嗆，推測可能與政治獻金有關。

被視為政治新星的陸天娜，稍後反批川普的推文是「企圖要我噤口的性別歧視者的惡意抹黑」，但她不會因此對川普陳年性騷擾指控三緘其口。遭波及的舒默則說，川普罵陸天娜的推文很下流（nasty）。早在去年總統大選期間就和川普槓上的民主黨女參議員華倫（Elizabeth Warren）也出面幫腔，推文指控川普是在霸凌、威嚇與羞辱陸天娜，「你（川普）知不知道你找上的對手是誰啊？祝你好運。」

奧勒岡州參議員莫克利說，川普推文就是在騷擾陸天娜，他呼籲國會召開聽證會，讓所有曾遭川普性騷擾的女性分享其經歷。近六十名民主黨籍議員十一日呼籲國會就川普的陳年性騷擾指控展開調查，十二日有更多人加入，其中不乏男性議員，光是眾議院就有超過百名議員加入要求調查行列。