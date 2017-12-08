AI新棋王AlphaZero下一步 打敗阿茲海默症

2017-12-08

〔編譯茅毅／綜合報導〕網路搜尋引擎巨擘谷歌（Google）在其新發表的論文裡表示，其最新的人工智慧（AI）程式AlphaZero，在西洋棋棋藝上，發展出「超人表現」，只用四小時就無師自通，並歷經百盤對弈，打敗原先西洋棋世界冠軍人工智慧程式Stockfish 8。Google旗下開發AlphaZero的人工智慧實驗室Google Deepmind更希望藉由AlphaZero之運算法，找出阿茲海默症等重大疾病的療法。

上一代AlphaGo Zero 也非對手

據Google Deepmind在美國康乃爾大學的論文預印本網站「Arxiv」發表之詳細內容，被稱為AlphaZero的演算法，一開始只會西洋棋的基本規則，但經四小時自學，就在與Stockfish 8對弈百盤之中，取得廿八勝、七十二平的優勢，其中持白棋「先手」時獲廿五勝，執黑棋「後手」時則贏三盤。Google Deepmind形容AlphaZero如此表現的水準為「超人」。

二○○八年發表的Stockfish 8，曾是一六年「頂尖西洋棋思考引擎錦標賽（TCEC）」的冠軍，儘管今年在兩項主要的電腦棋賽中，不敵另一程式Komodo，惟Stockfish 8對AlphaZero一勝難求，仍令丹麥的西洋棋大師尼爾森（Peter Heine Nielsen）印象深刻，甚至把AlphaZero形容為天外飛來的高等物種。

然而，除西洋棋，AlphaZero在日本「將棋」上的表現也令人驚嘆，只花兩小時的自我訓練，就壓倒性地勝過原先最強的將棋AI程式Elmo，在百盤對戰中，AlphaZero拿下九十勝、二平，僅八負。另外，在經過八小時的自我訓練後，AlphaZero的舊版AlphaGo Zero也不是其對手，在兩者對決中，AlphaZero以六十勝、四十敗勝出。該論文總結，比起下圍棋的AlphaGo Zero，AlphaZero應用更廣泛的強化學習演算法，幾小時內就能展現驚人的學習成果。

Google Deepmind認為，人類幾百年都難以找出的重大疾病療法，AlphaZero可能在幾天或幾週內就獲得重大突破，目前已開始以AlphaZero研究蛋白質摺疊，而包括阿茲海默症、帕金森氏症、囊狀纖維症等成因，皆與蛋白質摺疊不當有關。

不過，英國牛津大學電腦科學學者伍德里奇（Michael Wooldridge）指出，圍棋、西洋棋和將棋均相當「封閉」，它們的規則皆有限，而「在真實世界裡，我們不知道接下來會發生什麼」。