時代風雲人物 打破沉默者 掀起#MeToo運動

2017-12-07

〔駐歐特派記者胡蕙寧、國際新聞中心／綜合報導〕美國《時代（Time）》雜誌六日公布全球矚目的「年度風雲人物（Person of the Year）」，表彰勇敢揭露各行各業普遍存在性騷擾和性侵事例，引發全球社群媒體「＃我也是（#MeToo）」風潮的「打破沉默者（The Silence Breakers）」。

《時代》總編輯費森陶（Edward Felsenthal）六日在國家廣播公司（NBC）晨間節目《今日》中揭曉年度風雲人物，並公開最新一期封面，包括揭發好萊塢金牌製片哈維溫斯坦（Harvey Weinstein）性侵的女星艾希莉賈德（Ashley Judd）、指控電台DJ伸鹹豬手的小天后泰勒絲（Taylor Swift），以及揭發主管性騷擾的「優步（Uber）」女工程師佛勒（Susan Fowler）等人，她們和其他女性和男性以實際行動，試圖扭轉長久氾濫的性霸凌文化。

性霸凌無所不在 全球掀反性侵風潮

這波全球反性騷擾及性侵風潮，發端於今年十月《紐約時報》等報導哈維溫斯坦性事件，引發有如滾雪球般的效應，多名美國女藝人在社群媒體發起「我也是」運動，指明這類性霸凌行為無所不在，呼籲所有人不應繼續沉默。此後，全球各地「打破沉默者」陸續現身，包括政界、職場、媒體等各行各業，都陸續有名人被揭發曾性騷或性侵他人，包括影星凱文史貝西、美國參議員佛蘭肯（Al Franken）、國家廣播公司（NBC）名主播勞爾（Matt Lauer）等，都被指控為加害者。

時代雜誌自一九二七年起每年年底都會選出時代年度人物，表彰該年度最有影響力的人、事或觀念，不論其影響是好是壞。「＃我也是」在四日公布的讀者網路票選中也獲得第二名，得票率六％。