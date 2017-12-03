最遠的太空船 隔37年啟動備用推進器

2017-12-03

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕美國航太總署（ＮＡＳＡ）星際探測無人太空船「航海家一號」（Voyager 1）四十年前離開地球、航向太陽系外，至今已成為人類史上距離地球最遠的太空船，也是唯一身處太陽系外的人造物體。不過，它的「姿態控制推進器」三年前開始退化、影響和地球的通訊，ＮＡＳＡ上月二十八日罕見地嘗試發動太空船上搭載的四具已在銀河系沉睡三十七年的備用推進器，一日宣布成功重啟該組「軌道校正操作推進器」，預計下月正式換用，料能讓「航海家一號」的壽命延長二至三年。

航太總署噴射推進實驗室（ＮＡＳＡ—ＪＰＬ）首席工程師瓊斯（Chris Jones）表示，研究團隊找出數十年前的資料，逐一檢查軟體程式碼，確保能妥善測試這些陳年推進器。工程師巴勃（Todd Barber）指出，「測試推進器期間，航海家團隊每次一突破新里程碑，都會更加興奮。看著這些長期休眠的推進器重回正軌，感覺既欣慰、喜悅，又不可置信，彷彿時間從未流逝一樣」。

由鈽驅動的「航海家一號」一九七七年九月五日發射，行經木星、土星、天王星、海王星，一路飛速遠離太陽系；其上搭載的四具「軌道校正操作推進器」自一九八○年十一月八日路過土星以來，便不曾再使用。航海家團隊上月廿八日首度嘗試發動這些距離地球約二○九億公里的推進器，歷經十九小時又卅五分鐘的等待，廿九日收到訊號，確認推進器能夠正常運作，靠著發出微小噴氣調整太空船的方向，把天線對準地球，持續傳輸通訊。

ＮＡＳＡ將對「航海家二號」（Voyager 2）的備用推進器進行類似測試；當年和「航海家一號」一起發射的「航海家二號」仍持續航向太陽系外，估計幾年內便能離開太陽系。科學家迄今每天都能收到它們的訊號，預期未來十年也能如此。這兩艘太空船將持續航行，直到燃料用罄，屆時將在銀河系中心區域運行。