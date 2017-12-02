再1年5月 日天皇2019年4月30日退位

2017-12-02

同年黃金週可能十連休

〔編譯張沛元／綜合外電報導〕日本天皇明仁生前退位時間確定。根據一日召開、由首相安倍晉三主持的一場皇室會議特別會議所做出的決定，明仁將於二○一九年四月三十日退位，皇太子德仁隨即在翌日五月一日繼位與更改年號。此一結果與日本政府原本屬意的「四月底退位、五月初即位」方案一致，以及可能讓一九年的日本黃金週假期擴大為十連休。

安倍會後宣布，即將於本月二十三日滿八十四歲的明仁將於一九年四月三十日正式退位，現年五十七歲的皇太子德仁隨即於翌日五月一日繼位。安倍說，這將是日本近兩百年來首度有天皇退位，也是日本實施戰後憲法以來的頭一遭，皇室會議順利做出決定令他深受感動，是朝向皇位繼承邁開的一大步，政府將竭力讓退位／繼位過程在全民歡慶中順利進行。日本媒體指出，天皇退位／繼位日期將於八日的內閣會議中正式定案。

等選舉完後 正式退位

列席該會議的內閣官房長官菅義偉稍後在記者會上說明敲定退位／繼位日期的原因。菅義偉說，雖曾考慮讓德仁在日本新會計年度之始的四月一日登基，然因四月份前半為日本人口移動劇烈的求職旺季，再加上該月還預定舉行統一地方選舉，因此決定將退位／繼位時間定在四月二十九日昭和日過後。根據了解，與會者在歷時一小時十四分的會議中並未就退位／繼位日期進行投票，而是由安倍在與會者表達意見後陳述其看法，最後做出結論。

八十三歲、有前列腺癌還動過心臟手術的明仁，一九八九年登基迄今近卅年，去夏以高齡與健康為由表達希望能生前退位。一日上午在宮內廳廳舍舉行的特別會議，是皇室會議在二戰後第八次、一九九三年一月同意德仁大婚後首次開議；該會議成員除首相安倍外，還包括國會參眾議院正副院長、兩名最高法院大法官、宮內廳長與皇室代表。其中皇室代表原為天皇次子文仁，然因本次會議內容事涉皇位繼承，繼位順序排名第二的文仁為避嫌，改由叔父正仁與妻子華子妃出席。

此外，一日確定的天皇退位／繼位時間也強碰日本黃金週假期，一九年的日本黃金週可能連放十天。日本黃金週為每年四月底到五月初的四個國定假日所形成的連假，若適逢週末可達至少一週；倘若一九年五月一日德仁繼位當天以改元紀念日名義放假，則該日前後的四月三十日與五月二日便適用日本國定假日法的「國定假日間的平常日變成假日」的規定而放假，再加上五月五日兒童節適逢週日補假一天，一九年日本黃金週可望從四月二十七日（週六）放到五月六日。