美韓下月軍演 兩大王牌參演

2017-11-25

〔編譯茅毅／綜合報導〕美軍和南韓軍方廿四日表示，雙方預定十二月四至八日舉行代號為「警戒王牌（Vigilant Ace）」的大規模例行空中聯合軍演，將動員逾二三○架各型軍機。南韓空軍指出，美方將派遣駐沖繩嘉手納美軍基地的F-22「猛禽」與F-35A「閃電二式」戰機各六架參演。此為美軍這兩大匿蹤戰機首度被派赴南韓進行演訓，朝鮮半島出現十二架匿蹤戰機，規模也是前所未見。

美國第七艦隊聲明指出，除空軍外，還將派出陸戰隊與海軍，共投入一．二萬兵力，美、韓兩軍共八個軍事基地的二三○多架軍機參演，參加的南韓飛行員人數則未詳述。該艦隊聲明還說，這次的實戰演習旨在提升美、韓兩軍間的共同作戰能力，並增進兩國的作戰效能。

據韓聯社報導，演習將不分晝夜實施，培養美、韓在朝鮮半島的全天候作戰能力，兩軍戰機屆時將進行精準打擊演練。南韓中央日報提到，一旦朝鮮半島發生戰事，這些匿蹤戰機將以精準打擊武器鎖定北韓的指揮部，進行斬首作戰，並對北韓的核子、飛彈設施發動攻擊。

另據路透與韓聯社報導，在十三日發生北韓廿四歲吳姓軍人在南、北韓邊界板門店越過軍事分界線投誠南韓的事件後，駐首爾的一群高階外交官員廿二日參訪板門店共同警備區（ＪＳＡ）時目擊，五名北韓工人在挖一條很深的壕溝，位置就在吳姓士兵當時駕駛的吉普車車輪遭卡住的水溝，而被迫下車徒步朝南韓境內奔逃的區域，附近的北韓衛兵則嚴密監視施工。南韓政府消息人士透露，事發時負責衛戍ＪＳＡ的卅五到四十名北韓官兵已全數遭撤換，由此研判，北韓相關部隊的指揮官與上級部隊幹部應無法免責。

駐韓美軍司令布魯克斯（Vincent Brooks）已在廿三日一場典禮中，親自頒發「美國陸軍嘉獎獎章」予南韓及美國士兵各三人，以表彰他們捨身救人。該北韓逃兵的南韓外科主治醫師李國鐘則提到，該員正臥床療傷，還說自己無意加入南韓陸戰隊，再也不想回到軍中。