逾30公尺高 神戶推「世界第一」耶誕樹

2017-11-24

〔編譯林翠儀／綜合報導〕日本兵庫縣神戶港為慶祝今年開港150年，在港區豎立了「世界第一的耶誕樹」（見圖，取自網路），高逾30公尺、直徑1公尺、樹齡150歲的巨大「羅漢柏」，日前連根帶葉被運抵港區美利堅公園，等待12月初正式點燈，不過合辦業者卻搶先推出羅漢柏限定商品預購，引起網友群情激憤，質疑業者從千里之外深山運來一棵重24公噸活樹，最終還是要「屠宰賣錢」，業者則出面澄清，使用的材料只是修剪掉的樹枝，耶誕樹最終是否砍伐還沒決定。

神戶港自古就是日本重要的港口，也是日本與中國、朝鮮半島進行貿易及文化交流的主要港口，江戶時代的鎖國政策遭歐美列強挑戰，1858年日本被迫簽署「日美修好通商條約」，神戶港也在10年後的1868年開港。

「世界第一的耶誕樹」活動是由神戶市、園藝業者和大型郵購公司合作舉辦，希望能凌駕紐約洛克斐勒中心的耶誕樹，一舉刷新金氏世界紀錄。這項活動的另一個用意，就是為1995年阪神大地震罹難者鎮魂，並做為災後重建與重生的象徵。

業者是在富山縣冰見市的山中，找到這棵高逾30公尺、直徑1公尺、重24公噸、樹齡剛好150歲的羅漢柏；透過陸路及海運，在13日送抵神戶港，17日舉行「植樹儀式」，預定12月2日正式點燈。

日媒報導，由於港區環境並不適合種植如此巨大的老樹，羅漢柏只是神戶市租來當做耶誕樹，下月26日活動結束後，無法過問樹的去向，現在傳出業者預購羅漢柏限定商品，民眾擔心羅漢柏「老命不保」，網友留言要業者刀下留樹。