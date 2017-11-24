英研究：日喝3杯咖啡 對健康利大於弊

2017-11-24

〔編譯茅毅／綜合報導〕英國南安普敦大學（University of Southampton）一個公共衛生研究團隊發現，一天喝3到4杯咖啡，對人體健康利大於弊，相較於不喝、戒喝咖啡者，早逝和罹患心臟病的風險均較低。

降低心臟病、罹癌風險

此一研究由該大學公衛專家普雷（Robin Poole）所率領之研究團隊，根據涵蓋各國的201項觀察研究及17項臨床試驗研究，進行「傘狀回顧」，發現喝咖啡與降低糖尿病、肝病、失智和若干癌症的風險有關。研究人員指稱，除孕婦或骨折的高風險族群，一天喝3或4杯咖啡的好處最大。

孕婦、骨鬆者不宜多喝

在22日發行的「英國醫學期刊（BMJ）」上，該研究團隊總結，在通常的攝取型態下，喝咖啡似乎對健康無虞。相較於不喝咖啡者，一天喝3杯咖啡者的早死風險降幅最大，不過，若單日喝超過3杯，雖然稱不上有害健康，益處卻也不明顯。

研究人員說，喝咖啡亦與降低幾種癌症的罹患率有關，包括前列腺癌、子宮內膜癌、皮膚癌與肝癌，以及第二型糖尿病、膽結石、痛風，尤其是肝硬化等肝臟病變。惟普雷等人提到，該研究以觀察性資料為主，不包括其原因和效果的確切結論，但他們的研究結果支持了近來有關喝咖啡的檢視與研究。

美國約翰霍普金斯大學公衛學院教授加勒（Eliseo Guallar）則說，咖啡安全，但蛋糕要克制，喝咖啡似乎大致上對健康無虞，然而喝咖啡時，往往搭配富含精緻糖及不健康脂肪之零食、點心，而這些恐有害健康。加勒並質疑，無法證明喝咖啡能防止慢性病和降低死亡率，醫師該建議喝咖啡來預防疾病？為健康著想，我們該開始喝咖啡？他認為，答案都是「否」。