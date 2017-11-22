禁韓令後漲攬客費 中國海削南韓

2017-11-22

〔國際新聞中心／綜合報導〕南韓和中國的關係在歷經「戰區高空防禦系統」（THAAD）風波後，似有回暖跡象，但南韓「朝鮮日報」報導，今年三月中國政府採取「禁韓令」措施後，南韓旅行社業者指出，根據韓中自由貿易協定（FTA），南韓旅行社不能在當地招募中國觀光客，中國同業看準這點，居然要求將人均攬客手續費從之前的四百人民幣（約一千八百台幣）漲至六百人民幣（約二千七百台幣），漲幅達五十％以上。

據統計，相較於去年同期，九月份訪問南韓的中國觀光客減少六十五．一％。隨著十月底中韓兩國就改善關係達成共識，中國團體觀光客可望重啟。據報導，南韓旅行社業者指出，中國旅行社目睹禁韓令給南韓旅遊和流通業造成沉重打擊，於是獅子大開口。

只有中國旅行社可攬客

據報導，南韓和中國旅行社處於嚴重的「不平衡關係」。例如，南韓旅行社以中國人為對象推出二十五萬韓元（約七千四百台幣）的濟州島四天三夜行程，但只有中國旅行社可招攬顧客。南韓旅行社必須將旅遊商品價格的二十五萬韓元加上一定金額的攬客手續費，支付給中國旅行社。

中國旅行社收到這筆錢後，只支付機票費（約十五萬韓元）和簽證手續費（約五萬韓元），就拿走其他剩餘的錢。濟州行程產生的住宿費和交通費等，都由南韓旅行社承擔。由於蒙受這類損失，南韓旅遊業將中國團體行程商品稱為「赤字遊」。

靠購物賺回扣 惡性循環

南韓旅行社透過向免稅店、特產店等收取購物手續費（回扣）來彌補損失。旅行社從大型免稅店收取銷售額的二十％、從市內中小型免稅店或特產品商店收取約四十％作為回扣。首爾麻浦區一名旅行社幹部說，若不想承擔損失，中國觀光客至少要人均購物一五○萬韓元（約四萬四千台幣）以上才行；一旦攬客手續費漲價，必將導致更嚴重的「購物遊」。